Российские политтехнологи под контролем ФСБ занимались очисткой имиджа Шора перед выборами и курируют работу его партии, которая стоит за антиправительственными протестами в Молдове.

Федеральная Служба безопасности России работает над свержением прозападного правительства Молдовы, тратя миллионы долларов на переориентацию страны. Ключевую роль в этом играет Илан Шор, уехавший из страны бизнесмен и политик.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные материалы, полученные украинской разведкой, и молдавских, российских и украинских чиновников.

Как РФ "раскачивает лодку", используя Илана Шора

Документы, рассмотренные журналистами, показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для финансирования сети пророссийских молдавских политиков. Цель – переориентации страны на Москву.

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Один из финансируемых Кремлем политиков – Илан Шор.Он был крупным молдавский бизнесменом, владельцем банка, сети магазинов, аэропорта в Кишиневе и других активов. В 2015 году он стал мэром молдавского города Орхей, но два года спустя его признали виновным в краже 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. В 2019 году он выехал в Израиль, откуда продолжал руководить своей партией, которая в 2021 году заняла 3-е место на парламентских выборах.

Хотя сам Шор отрицал, что когда-либо получал поддержку от Москвы, в том числе от спецслужб, и утверждал, что его политсила – "абсолютно независимая партия, которая защищает только позицию молдавских граждан", перехваченные сообщения подтверждают, что функционирование партии курируют россияне.

Согласно документам, полученным украинском разведкой, нанятые Кремлем политтехнологи приехали в Кишинев из России в марте 2021 года, чтобы тайно работать с партией Шора. Согласно планам ФСБ, партия Шора должна была позиционироваться как партия "конкретного действия", популистская "в прямом смысле слова", партия, "меняющая жизнь людей к лучшему".

Российские политтехнологи занимались и очисткой имиджа Шора. Эти усилия включали удаление журналистских материалов о Шоре за вознаграждение, а также поддержку в случае, если содержание материалов будет оспариваться в суде как "клевета". Также российские спецслужбы оказывали Шору помощь с его бизнесом, курируя передачу его пакета акций в аэропорте Кишиневе российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

В прошлом месяце в Кишиневе прошла многотысячная акция протеста, участники которой требовали отставки прозападного президента Майи Санду. За акцией стояла политсила Шора. Молдова задержала 24 человека, в том числе членов партии Шора, в связи с предполагаемым незаконным финансированием демонстраций. Прокурор страны тогда заявил, что следователи изъяли 20 черных сумок, набитых 3,5 миллионами леев (около 181 000 долларов США) наличными. Тогда партия Шора заявила, что аресты были "давлением" со стороны властей с целью сорвать антиправительственные протесты.

В конце сентября соратник Шора получил контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы. Это предоставило Шору платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.

26 октября Министерство финансов США ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора. Сообщалось, что Шор "координировал свои действия с представителями других олигархов для создания политических волнений в Молдове" и "получил поддержку России". Указано также, что в июне Шор сотрудничал с базирующимися в Москве структурами, чтобы помешать подаче Молдовой заявки на вступление в ЕС. Сам Шор отреагировал на введение санкций, назвав их "победой" и сигналом о том, что президент страны Санду "действительно испугалась протестов и понимает, что ее дни сочтены".

Как пишет WP, официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти в Молдове усилятся, если РФ понесет новые потери в Украине. Тажке американские и молдавские чиновники считают, что протесты, организованные поклонниками Шора, могут усилиться с наступлением зимы, и энергетический кризис в стране может быть использован для свержения правительства.

Предыдущие российские операции по влиянию в Молдове

Согласно документам, с которым ознакомились журналисты WP, с 2016 года операциями ФСБ в Молдове руководит Дмитрий Милютин, генерал службы безопасности, занимающий должность заместителя начальника Департамента оперативной информации.

По словам официальных лиц, большую часть своего пребывания на этом посту Милютин работал через Игоря Чайку, российского бизнесмена, сына бывшего генерального прокурора России. Чайка является послом связанной с Кремлем бизнес-ассоциации "Деловая Россия" в Молдове. Он также попал в новый пакет санкций США. Минфин США утверждает, что он "совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробные планы по подрыву позиций президента Молдавии Майи Санду и возвращению Молдовы в сферу влияния России".

Кроме того, утверждается, что российское правительство использовало "компании Чайки как прикрытие для перекачки денег сотрудничающим политическим партиям в Молдове". Речт идет, в часности, о взятках и фальсификациях на выборах. Согласно документам украинской разведки, Милютин общался с Чайкой более 6000 раз в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года. Источник издания в украинском силовом ведомстве отметил, что ФСБ использовала Чайку "как кошелек".

До недавнего времени, как показывают документы, кллючевой для ФСБ персоной в Молдове был Игорь Додон, который возглавляет Социалистическую партию в стране и занимал пост президента Молдовы в период с 2016 по 2020 год.

Чайка также поддерживал тесную связь с Додоном, в том числе, вел бизнес в РФ с его младшим братом. В 2020 году Додон проиграл выборы после того, как увяз в череде коррупционных скандалов. В частности, в сеть просочилось видео, на котором Додон признал, что получал финансирование от Кремля, в том числе от "Газпрома". На видео он сказал, что ему требуется от 800 000 до 1 миллиона долларов в месяц для покрытия "текущих расходов" его партии.

В ответ на проигрыш Додона, которого молдавские политтехнологи в отчетах для ФСБ называли человеком с "непоправимо испорченной репутацией", российские спецслужбы разработали новый план.

Стратегия ФСБ, датированная ноябрем 2020 года, предусматривала использование социалистов как крупнейшей партии в парламенте совместно с партией Шора для сохранения влияния Россией. В частности, через передачу контроля над службой безопасности и разведкой от президента парламенту. Однако социалисты проиграли выборы и план не был реализован. Тогда Москва активизировала поиск политической замены Додону. Им и стал Шор.

Энергетический кризис в Молдове

"Газпром" сократил поставки в Молдову на 30% в этом месяце и угрожает дальнейшими сокращениями в ноябре. Кроме того, в этом году цены на газ в Молдове выросли в 5 раз. Счета за электроэнергию составляют более 60% трат среднего жителя страны с населением в 2,5 миллиона.

Есть и серьезные риски для системы электроснабжения страны. Украина поставляла 30% электроэнергии в Молдову, но из-за бомбардировок украинских электростанций Молдове пришлось вместо этого обратиться к Румынии.

"Каждая бомба, упавшая на украинскую электростанцию, – это бомба, упавшая и на молдавское электроснабжение", – заявлял министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Еще 70% электроэнергии Молдова получает от электростанции, расположенной в контролируемом российскими войсками Приднестровье. Российский анклав также сократил объемы поставок, объяснив это сокращением поставок газа от "Газпрома".

Илан Шор активно утверждает, что правительство страны виновато в нарастании экономического кризиса. Якобы только хорошие отношения с Москвой являются основой для получения нормальной цены на газ.

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