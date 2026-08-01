В США могут выделить 18 млрд долларов на ракеты-перехватчики, которых 'опасно не хватает'

По словам Трампа, оборонные подрядчики производят боеприпасы в таких объемах, которых раньше никто не видел.

Запрос Пентагона на чрезвычайное финансирование в размере 67 млрд долларов в этом финансовом году включает 18,2 млрд долларов на замену самых современных ракет Patriot, ракет "Томагавк" ВМС и высокоскоростных перехватчиков армии, известных как THAAD. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, предоставленные Конгрессу.

"Ранее не обнародованное распределение средств колеблется от 3,28 млрд долларов на три версии семейства стандартных ракет-перехватчиков ВМС, разработанных компанией RTX Corp., до 100 млн долларов на приобретение секретного зенитно-воздушного вооружения компании Lockheed Martin Corp. под названием "Joint Advanced Tactical Missile", которое еще не введено в эксплуатацию", - говорится в материале.

Эти цифры были включены в документы, подготовленные Пентагоном и направленные в комитеты по вопросам обороны Сената и Палаты представителей. Они свидетельствуют об обеспокоенности состоянием запасов оружия США на фоне военных атак американских вооруженных сил на Иран и отражения его ударов дронами и ракетами по американским базам в регионе.

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Эти данные также позволят аналитикам, тщательно изучающим бюджетные документы Пентагона, лучше понять, сколько из этого оружия было среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям в период с начала войны 28 февраля до заключения перемирия в апреле.

В то же время президент США Дональд Трамп на заседании Кабинета министров заверил, что оборонные подрядчики производят боеприпасы в объемах, которых никто раньше не видел.

"У нас лучшее оборудование в мире, но мы хотим, чтобы оно работало быстрее", - добавил он.

В свою очередь, в письменных замечаниях, направленных 21 июля в Комитет Сената по ассигнованиям, министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что запрос на финансирование включает 21 млрд долларов для ускорения закупок высокотехнологичных ракет и новых, более дешевых боеприпасов, которые еще не были приобретены. Речь идет о ракетах JDAM большой дальности с GPS-наведением и новых наземных "дешёвых контейнеризованных боеприпасах". Однако на эти боеприпасы приходится лишь примерно 3 млрд долларов от общей суммы.

"Остальные 18,2 млрд долларов предназначены на высокотехнологичное оружие, которого, по словам законодателей, представителей Пентагона и аналитиков, в США опасно не хватает. Среди них - 5,75 млрд долларов на перехватчики THAAD от Lockheed, 5,57 млрд долларов на дополнительные модели "Патриот" (Patriot Missile Segment Enhancement, MSE) от Lockheed Martin - самую современную версию, и 1,9 млрд долларов на ракеты "Стандарт-6" (Standard Missile-6) для ВМС и Сухопутных войск", - объясняет Bloomberg.

Среди прочих расходов - 1,3 млрд долларов на крылатые ракеты "Томагавк" (RTX) для ВМС и армии, 1 млрд долларов на перехватчики SM-3 Block IIA для ВМС, 992 млн долларов на ракеты "Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles" (AMRAAM) и 692 млн долларов на ракеты "Precision Strike Missile" от "Lockheed", которые впервые были применены в боевых условиях против Ирана.

"В застрявшем бюджетном запросе Пентагона на сумму 1,5 трлн долларов предусмотрено 11,4 млрд долларов на 484 системы THAAD и 14 млрд долларов на 3 203 ракеты Patriot MSS. Также предусмотрено 333 млн долларов на продолжение исследований и разработки малогабаритной гиперзвуковой ракеты под названием "Blackbeard", которую разрабатывает оборонный стартап Castelion", - добавили в сообщении.

Кроме того, предлагаемый регулярный бюджет предусматривает 4,8 млрд долларов на 540 ракет SM-6.

В то же время аналитик Центра стратегических и международных исследований Крис Парк, оценивавшая запасы боеприпасов США, подсчитала, что на запрошенные средства можно приобрести:

1 137 ракет PAC-3 MSE;

479 ракет THAAD;

462 ракеты "Томагавк" для наземных ударов (TLAM);

433 ракеты PRSM;

442 ракеты SM-6.

"Я бы не рассматривала эти цифры как прямой показатель того, что было выпущено в ходе операции "Epic Fury", а скорее как попытку Пентагона просто получить от Конгресса все, что можно на данный момент", - добавила аналитик по вопросам обороны Центра оборонной информации и отставная морская пехотинка Вирджиния Бергер.

По её словам, некоторые из этих видов вооружения "даже близко не покрывают вероятное общее количество выпущенных ракет - в частности, это касается "Томагавков", SM-6 и SM-3 Block IIA", но "что касается других - запросы, по сравнению с моими оценками количества выпущенных ракет, очень близки к реальным показателям - а именно PAC-3 MSE и THAAD".

Оружие США - последние новости

Как писало УНИАН, США обращаются к Украине за помощью в разработке технологий для дронов. Известно, что на прошлой неделе две страны подписали соглашение, позволяющее отправлять украинское оружие в США для военных испытаний и оценки.

Такое партнерство отражает и растущий дефицит боеприпасов, с которым сталкиваются США, ведь война в Иране длится уже шестой месяц, а боевые действия продолжаются.

Кроме того, в США заявили, что они должны получать все украинские технологии для борьбы с беспилотниками. В частности, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер подчеркнул, что Украина может помочь США в нескольких сферах, имеющих критическое значение для защиты американских войск и повышения боеспособности армии Соединенных Штатов.

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