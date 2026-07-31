Трамп отказался передать Украине новые ракеты для Patriot, – The Atlantic

Во время встречи 28 июля Зеленский попросил предоставить 300 ракет для прохождения зимы.

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, о которых просил Владимир Зеленский во время их встречи в Вашингтоне. Об этом пишет издание The Atlantic.

Издание подчеркнуло, что прошлой зимой Украина все еще располагала ограниченным запасом ракет-перехватчиков Patriot для сбития российских ракет и защиты своей критически важной инфраструктуры. Однако война в Иране с тех пор истощила примерно две трети американских запасов этих ракет-перехватчиков, свидетельствует анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, в целом у США сейчас есть лишь 759 самых современных ракет Patriot.

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"Зеленский попросил США предоставить 300 таких ракет для использования Украиной этой зимой. Трамп отказался. Вместо этого, во время переговоров с Зеленским в начале этого месяца в Анкаре он пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя Украина не сможет производить их в крупных масштабах в течение многих лет", – говорится в материале.

Один из украинских чиновников заявил изданию, что без возможности поразить пусковые установки баллистических ракет на территории России "у нас нет четкого плана, как пережить эту зиму".

Переговоры Зеленского с Трампом – что известно

Как сообщал УНИАН, во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме, которые состоялись во вторник, 28 июля, Зеленский рассказал о плане, который позволил бы Украине пережить еще одну зиму в войне с Россией. Чтобы этот план сработал, Трампу пришлось бы обратиться за большой услугой к своему союзнику Илону Маску. Впрочем, как сообщили два осведомленных источника, Трамп не брал на себя обязательств по этому поводу, оставив будущее плана под вопросом.

Новое предложение, о котором ранее не сообщалось, предусматривает смену приоритетов для США, чтобы избежать отправки в Украину ракет-перехватчиков системы Patriot, запасы которых существенно сократились в связи с войной в Иране. Вместо этого предлагается, чтобы Украина расширила применение другой американской технологии – сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Маск.

В частности, Зеленский попросил Трампа получить разрешение от Маска на использование "Старлинка" с целью нанесения ударов дронами вглубь России.

В ходе визита в США Зеленский хотел встретиться с Маском, чтобы обсудить план ударов по российским пусковым установкам, но миллиардер отклонил соответствующую просьбу.

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