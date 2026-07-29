Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot к зиме, - Axios

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США, в обмен на получение перехватчиков Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме попросил у него экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, чтобы защититься от баллистических ракет России. Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает получить 300 ракет-перехватчиков до зимы, поскольку их запасы в Украине почти исчерпаны. Если эта проблема не будет решена к зиме, российские ракетные удары могут уничтожить украинские электростанции, лишив миллионы украинцев отопления и создав гуманитарную катастрофу, подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Трамп на встрече во вторник согласился продолжить работу над предоставлением Украине лицензий на производство Patriot. Он также рассказал, что после визита в Белый дом встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят ракеты Patriot, чтобы обсудить этот вопрос.

Видео дня

Однако даже если Украина получит лицензии, на производство большого количества ракет потребуется от одного до пяти лет, и такой график Украине не подходит, подчеркнул Зеленский.

"Нам нужны Patriot еще вчера", - заявил он, добавив, что Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет в каждом крупном ударе по Украине, а ежемесячно совершается от трех до пяти таких атак.

Президент также сказал, что Трамп пообещал попытаться помочь, но при этом дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в этих ракетах в войне с Ираном.

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США, в обмен на получение перехватчиков Patriot.

Зеленский также добавил заявил, что он и американские оборонные компании также обсуждали возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, аналогичными ракетам Patriot.

"Это будет быстрее и дешевле", – сказал он.

Визит Зеленского в США - что известно

в Белом доме за закрытыми дверями без участия прессы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинский президент назвал встречу "хорошей". По его словам, во время встречи обсудили лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и "некоторые другие идеи, которые могут помочь". Также президент Украины добавил, что речь шла о дипломатии.

Также Зеленский провел встречу с сенаторами США и присутствовал на голосовании, во время которого Сенат одобрил санкции против России.

Вас также могут заинтересовать новости: