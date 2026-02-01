Меры сработали: Маск подтвердил, что SpaceX уже противодействует 'Шахедам' на Starlink

Владелец SpaceX предложил Киеву "дать знать, если нужно сделать еще что-то".

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что меры, принятые для того, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, дали результаты.

Об этом говорится в его ответе на пост министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети Х.

"Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать еще что-то", - написал Маск.

Сам Федоров тоже подтвердил результативность принятых мер, ответив Маску.

"Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий поборник свободы и настоящий друг украинского народа", - отметил министр обороны.

Использование Starlink россиянами: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что "Шахеды" со Starlink уже уничтожают нашу авиацию. Как отметил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, россияне нанесли удар такими дронами по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого.

Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что компания SpaceX начала сотрудничать с украинским правительством по указанной проблеме. Через некоторое время Маск отреагировал на обращение Киева по поводу российских дронов на Starlink. Он ретвитнул сообщение украинского министра, написав "You’re most welcome", что можно перевести не просто как "Пожалуйста", а как "Всегда рад помочь" или "С большим удовольствием".

Накануне "Флеш" заявил, что SpaceX начала противодействовать российским "Шахедам" на Starlink. Он отметил, что многие пользователи системы спутниковой связи в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые американская компания приняла по просьбе Министерства обороны Украины.

