Этот рецепт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь "плотное" для застолья.

Обжаренные соленые огурцы могут полностью изменить вкус привычного блюда. С ними получается необычное, но очень удачное сочетание: продукты остаются знакомыми, но вкус выходит совсем не таким, как у привычных рецептов.

Рассмотрим, как приготовить своеобразный салат Мужской каприз с курицей и солеными огурцами.

Салат с курицей и огурцами – пошаговый рецепт

Сочетание обжаренных соленых огурцов с мясом и картофелем создает глубокий, яркий вкус, который приятно удивляет даже тех, кто привык к "плотным" салатам. Он сытный, ароматный и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

вареная курица – 130 г;

вареный картофель – 350 г;

репчатый лук – 250 г;

соленые огурцы – 180 г;

зеленый лук – по вкусу;

майонез – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат с соленым огурцом и курицей

Для мясной части можно использовать практически любое мясо: свинину, говядину, баранину или птицу – курицу, индейку, утку. В данном рецепте чаще всего применяется куриная грудка. Ее отваривают до готовности и нарезают небольшими кусочками, как обычно делают для салатов.

Репчатый лук нарезаем кубиком – его обычно используется достаточно много, так как именно он формирует основную вкусовую базу. Соленые огурцы натираем на крупной терке, а затем тщательно отжимаем, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Лук и огурцы выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем на сильном огне около 8–10 минут до появления насыщенного золотистого цвета. Во время жарки содержимое стоит периодически перемешивать, чтобы лук не подгорел. Огуречная стружка при этом подсушивается и становится слегка хрустящей, поджариваясь даже сильнее, чем лук, и по вкусу напоминает грибы.

После обжаривания смесь следует оставить немного остыть. В это время можно подготовить картофель: его отваривают в мундире, очищают и нарезают кубиками, аналогично классическим салатам.

Нарезанный картофель соединяем с курицей в салатнике, сверху выкладываем слегка остывшие жареные огурцы с луком. На этом этапе основная часть блюда уже готова. Далее добавляем зелень – лучше всего свежий зеленый лук. Он гармонично дополняет салат: обжаренный лук придает сладость и аромат, а свежий обеспечивает легкую остроту и сочность.

В завершение блюдо лучше заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу, аккуратно перемешать. В результате получается необычный, ароматный и насыщенный по вкусу салат с солеными огурцами, который отлично подходит для праздничного стола.

