Индия и Китай сошлись в ожесточенной борьбе за российскую нефть

Корабли, направлявшиеся в Китай, развернулись, когда Нью-Дели предложило более выгодную цену.

Танкер с российской нефтью, следовавший в Китай, развернулся в Южно-Китайском море и теперь спешит в Индию, которая активно увеличивает импорт из Москвы.

Издание Bloomberg сообщает, что по меньшей мере семь танкеров, перевозящих российскую нефть, изменили пункт назначения в середине рейса из Китая в Индию.

По данным систем отслеживания судов, первый танкер Aqua Titan должен прибыть в Нью-Мангалор 21 марта с грузом нефти сорта Urals, который он загрузил в балтийском порту в конце января. Изначально судно указало китайский порт Ричжао в качестве пункта назначения, но в середине марта, через несколько дней после того, как США дали Индии зеленый свет на временное увеличение закупок российской нефти, изменило курс в водах Юго-Восточной Азии.

Видео дня

Индийские нефтеперерабатывающие заводы скупили 30 миллионов баррелей российского "черного золота" за неделю с момента ослабления ограничений США. Страна пытается компенсировать потери поставок с Ближнего Востока из-за войны в Иране.

С тех пор еще большему количеству стран было разрешено возобновить закупки в России. Это открывает путь для дальнейшего перенаправления поставок из Китая, который в последние месяцы выступал для Москвы импортером последней инстанции, поскольку Индия сократила закупки. Возвращение покупателей, в частности из Японии и Южной Кореи, вероятно, приведет к росту цен на российскую нефть.

Российская нефть – главные новости

Президент США Дональд Трамп временно отменил запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов до 11 апреля.

Даже в ЕС бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер предложил наладить отношения с Москвой, чтобы снова получать дешевые российские энергоносители. Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас однозначно отвергла это предложение.

