Российские ударные дроны на Starlink могут угрожать странам НАТО, - CNN

Дроны, оснащенные Starlink, имеют больший радиус действия, чем управляемые с помощью радио и кабеля, и их невозможно заглушить.

Украинские чиновники и аналитики заявляют, что Россия устанавливает спутниковые системы Starlink Илона Маска на свои ударные дроны, чтобы наносить удары вглубь Украины. Таким образом, расширяется их потенциальный радиус полета вплоть до территории НАТО, сообщает CNN.

Издание рассказало, что военный эксперт по технологиям и советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что уже собраны доказательства "сотен" атак российских дронов, оснащенных терминалами Starlink.

"Атаки не на военные цели, а на мирные города в тылу и на передовой. Включая жилые дома. Фактически, это терроризм с использованием современных мирных коммуникационных технологий", - подчеркнул он.

В статье объясняется, что добавление Starlink позволяет Москве обойти электронную оборону Украины, которая выводит из строя дроны путем глушения GPS- и радиосигналов.

До этого, как отмечает издание, России удавалось обходить эти блокаторы сигналов за счет использования дронов, которыми управляют с помощью оптоволоконных кабелей. Хотя их невозможно отключить электронным способом, их радиус действия ограничен длиной кабеля.

Добавляется, что дроны, оснащенные Starlink, имеют больший радиус действия, чем беспилотники, управляемые с помощью радио и кабеля, и их невозможно заглушить.

Кроме того, сверхбыстрое соединение также позволяет управлять ими в режиме реального времени с территории России, что делает их гораздо более точными.

Как отмечает издание, хотя Россия и имеет БПЛА и ракеты, способные покрывать большие расстояния, они намного дороже, больше и легче для обнаружения и сбивания.

Более простой дрон, оснащенный Starlink Mini, который стоит от 250 до 500 долларов, намного дешевле и так же эффективен, как и более совершенные модели, которые стоят десятки тысяч долларов.

По словам Бескрестнова, российский дрон, оснащенный Starlink, может пролетать расстояние до 500 километров. Эксперт предполагает, что смертельный удар по гражданскому поезду на востоке Украины мог быть нанесен с помощью дрона Shahed, оснащенного радиомодемом или, возможно, Starlink.

В статье отмечается, что до этого, по словам "Флеша", Россия для удара по украинским энергетическим объектам в Черниговской области использовала рой беспилотников "Молния", оснащенных Starlink.

Объясняется, что беспилотники "Молния" - это очень простые и дешевые беспилотные летательные аппараты, изготовленные из фанеры, способные пролетать десятки километров.

По словам эксперта, каждый третий такой беспилотник смог поразить свою цель благодаря технологии Starlink.

"Невозможно подавить (их) с помощью электронной войны. Их можно сбить только физически, если противовоздушный дрон увидит их и снимет", - отметил Бескрестов.

Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров, который ранее отвечал за разработку и закупку дронов в должности министра цифровой трансформации, заявил, что Украина должна "очень быстро" отреагировать на использование Россией Starlink.

По словам Федорова, министерство связалось с компанией SpaceX, которая принадлежит Маску и является владельцем Starlink, с предложениями о том, как остановить Россию от использования этой технологии.

Издание поделилось, что он уже выразил благодарность "президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и Илону Маску лично за их быструю реакцию и начало работы над решением ситуации".

В публикации подчеркивается, что с начала полномасштабной войны Украина стала сильно зависеть от Starlink. Эту систему военные используют для связи и управления дронами, правительством, а также многими гражданскими лицами, предприятиями и государственными учреждениями, включая больницы и школы.

Американская организация Институт изучения войны (ISW), которая следит за конфликтами, заявила, что исходя из заявленной дальности 500 километров, "большая часть Украины, вся Молдова и части Польши, Румынии и Литвы" находятся в зоне досягаемости беспилотников BM-35, оснащенных Starlink.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что растущее использование Starlink Россией свидетельствует о том, что санкционное давление, которое союзники Украины оказывают на Россию, является "недостаточным".

Издание ранее сообщало, что российские войска обходят санкции, покупая системы Starlink в третьих странах, а затем используя их на линии фронта. В компании пообещали деактивировать любой терминал, который будет обнаружен у санкционированной или неавторизованной стороны.

"Шахеды" со Starlink: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что "Флеш" подтвердил, что Россия нанесла удар "Шахедом" на Starlink по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. Он отметил, что эти дроны летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС. Бескрестов написал, что предупреждал о таком развитии событий, но его не послушали.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично призвал основателя компании SpaceX Илона Маска запретить использование Starlink для военных ударов России по Украине. В ответ Маск проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета и заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины.

