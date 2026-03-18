В результате удара боевого дрона РФ по Харькову есть погибший и пострадавшие

Из-за атаки погиб 54-летний мужчина.

Российские военные сегодня нанесли удар боевым дроном по Харькову, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его информации, враг нанес удар по Холодногорскому району – "прилет" произошел на окраине города.

Как отметил Терехов, в результате атаки погиб мужчина, еще два человека пострадали. В прилегающих к месту прилета частных домах выбиты стекла.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибшему было 54 года. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина. Также пострадал 23-летний мужчина. Раненых госпитализировали.

Другие вражеские атаки по Харькову и области

16 марта враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела было повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах. Острую реакцию на стресс перенес 34-летний мужчина.

15 марта вблизи села Красная Волна Купянского района российские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге. Погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний сотрудник бригады получил ранения.

