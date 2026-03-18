Когда 28 февраля начались американо-израильские удары по Ирану, в Белом доме заявляли, что не планируют затяжной войны и рассчитывают завершить активную фазу боевых действий в течение нескольких недель, возможно, в течение месяца. Но сможет ли президент США Дональд Трамп так быстро выйти из войны?

Проблема не только в его желании – она заключается в стратегической ловушке, в которой оказался американский президент. Схематично она выглядит так: Израиль и США достигли ощутимых оперативных результатов, но иранский режим адаптируется. Давление не сломило систему – оно ее радикализировало. Это классический эффект "закаливания противника".

Здесь мы сталкиваемся с ядерным фактором, который работает как ограничитель выхода.

Около 440 кг обогащенного урана – это не просто цифра. Это аргумент против любого "замораживания" конфликта: оставить режим с таким потенциалом означает лишь отсрочить более серьезную угрозу.

Существующая дилемма эскалации:

Чтобы нейтрализовать угрозу, нужна более глубокая эскалация.

Глубокая эскалация будет означать риск хаотического распада Ирана.

А распад Ирана – это не прозападная стабильность, а длительная нестабильность (аналогия с Ираком или Ливией очевидна).

Все это происходит на фоне закрытия Ормузского пролива, что является потенциальным триггером уже не регионального, а глобального экономического кризиса.

Ситуацию осложняет тот факт, что внутри Ирана нет приемлемого партнера для переговоров, а партнеры по НАТО не готовы ввязываться в авантюру Трампа и Нетаньяху после года "вытирания о них ног".

Поэтому главная проблема на сегодняшний день – это отсутствие того, что стратеги называют off-ramp (путем деэскалации): нет переговорного партнера, нет коалиционного единства, нет сценария "победы", который не порождал бы новых катастроф.

Ситуация структурно нестабильна, и логика событий подталкивает к дальнейшей эскалации независимо от желания сторон.

К этому стоит добавить эрозию союзной базы, которая делает любую длительную кампанию еще более уязвимой в политическом плане. В совокупности это напоминает динамику, которую Барбара Тачман (американский историк) когда-то описала как "марш дураков" – когда каждый шаг логически вытекает из предыдущего, но вся цепочка ведет к катастрофе.

Похоже, Дональду Трампу придется либо менять свое отношение к союзникам и Украине, либо продолжать идти "дорогой дураков", когда правительство действует вопреки собственным интересам, а курс сохраняется, несмотря на нарастающие доказательства провала.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований