Сотни моряков крупнейшего авианосца США спят на полу и столах: что произошло

Пожар в прачечной авианосца "Джеральд Р. Форд" лишил более 600 моряков спальных мест, но корабль сохраняет боеспособность во время длительного развертывания.

Более 600 военнослужащих на борту американского авианосца"Джеральд Р. Форд" были вынуждены спать на полу и столах после пожара, возникшего в главной прачечной корабля. Тушение заняло более 30 часов, сообщает The New York Times.

По данным ВМС США, пожар не затронул силовую установку, и авианосец остается полностью работоспособным. Инцидент произошел во время развертывания в Красном море в рамках операции "Эпическая ярость". Двое моряков получили незначительные травмы, еще одного эвакуировали для оказания медицинской помощи – его состояние стабильное.

Пожар также затруднил уход за одеждой для многих членов экипажа. Авианосец, на борту которого около 4500 моряков, находится в море с 24 июня 2025 года и приближается к потенциально рекордному 11-месячному развертыванию, которое может превзойти предыдущий рекорд USS Midway в 332 дня во время войны во Вьетнаме.

Авианосцы США на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ отследили движение американского десантного корабля, который прямо сейчас направляется на Ближний Восток. USS Tripoli зафиксировали вблизи Сингапура.

Всего в районе Ближнего Востока уже действуют три американские авианосные ударные группы. В Красном море действует USS Gerald R. Ford, в Аравийском море – USS Abraham Lincoln, а в восточной части Средиземного моря поддержку обеспечивает USS Harry S. Truman. В целом это означает более 200 палубных самолетов, около 20 тысяч моряков и концентрацию военно-морских сил, которой мир не видел со времен войны в Персидском заливе.

