SpaceX начала противодействовать российским 'Шахедам' на Starlink, - 'Флеш'

Он отметил, что это экстренные решения с подачи Минобороны, которые со временем будут заменены на глобальные.

Компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования оккупантами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram. "Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - сообщил "Флеш".

Он отметил, что не может публично озвучить все, что уже сделано, делается и будет сделано для защиты украинцев, как военных, так и гражданских, а также объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА россиян.

"Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными (или, скажу по-другому, экстренными) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", - детализировал советник министра обороны.

"Флеш" отметил, что давно пора собрать все данные о военных, которые пользуются услугами компании SpaceX.

"Такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Старлинк и личные Старлинк, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст", - отметил "Флеш".

В связи с этим советник министра обороны отметил, что в ведомстве обязательно придумают способ, как все-таки собрать эту информацию.

"Компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Минобороны. Еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - отметил специалист.

Российские "Шахиды" на Старлинках

Ранее УНИАН сообщал, что "Флеш" подтвердил, что РФ нанесла удар "Шахедом" на Starlink по стоянке вертолетов возле Кропивницкого. Он отметил, что эти дроны летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные системы.

После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал основателя компании SpaceX Илона Маска запретить использование Starlink для ударов по Украине.

В ответ Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины.

