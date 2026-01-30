Маск отреагировал на обращение Киева по поводу российских дронов на Starlink

Владелец компании SpaceX Илон Маск выразил готовность помочь в решении проблемы с использованием терминалов Starlink российскими оккупантами.

Так, днями министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что компания SpaceX начала сотрудничать с украинским правительством по указанной проблеме. В соцсети X Федоров выразил руководителям компании и Илону Маску лично благодарность за это.

Сегодня Маск ретвитнул это сообщение, написав "You’re most welcome", что можно перевести не просто как "Пожалуйста", а как "Всегда рад помочь" или "С большим удовольствием".

Проблема использования Starlink россиянами

Как писал УНИАН, россияне успешно интегрировали терминалы Starlink в свои беспилотники, в частности в "Шахеды". Благодаря этому россияне могут не бояться украинских систем РЭБ и в ручном режиме управлять дронами даже глубоко в украинском тылу.

Так, на днях "Шахеды" со Starlink атаковали стоянку украинских вертолетов вблизи Кропивницкого.

На проблему обратили внимание союзники Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский даже поссорился с Маском в твиттере из-за этой проблемы.

Считается, что россияне нелегально импортируют терминалы Starlink через дружественные страны специально для использования в войне. Прямые поставки в Россию запрещены, а связь Starlink на территории самой России не работает.

