Украинские бойцы создали уникальный 'танк-франкенштейн' (видео)

Бойцы 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко создали уникальный "танк-франкенштейн". Как сообщает Армия-TV, украинские бойцы установили на платформу от САУ "Мста-С" башню от танка Т-72 и отрезали ей дуло.

По словам военных, этот самодельный тягач уже спасает поврежденную технику с поля боя.

"Задачи бывают разные, эвакуация техники. Приходит нам задание, выезжает группа технической разведки, мы приехали на позицию, посмотрели, что нам нужно убрать, ребятам сказали, которые на позиции, они нам подготовили все, потом по команде мы выезжаем тягачом и начинаем эвакуацию", – рассказал старший сержант взвода "Каспер".

Видео дня

По его словам, на счету "танка-франкенштейна", в частности, эвакуация украинской САУ "Богдана" и трофейный российский танк Т-72.

Механик-водитель "Дид" рассказал, что для комфорта на танке установили камеры переднего и заднего вида. Для безопасности на всю эту конструкцию наварили "мангал".

Танки на фронте

Как сообщал УНИАН, Россия начала массово снимать с консервации самые ранние версии танков Т-72, которые ранее не трогала, учитывая их сильное устаревание и в целом плохое состояние.

Аналитики открытых данных (OSINT), действующие в соцсетях под псевдонимами Covert Cabal и Jompy, изучив спутниковые снимки баз хранения военной техники, отметили, что до 2025 года россияне почти не трогали запасы танков Т-72 "Урал" и Т-72А: по состоянию на начало 2025 года на складах их все еще оставалось 80% от довоенного количества.

Но уже в 2025 году эти устаревшие танки начали снимать с консервации. По подсчетам Covert Cabal и Jompy, количество Т-72 "Урал" и Т-72А на складах сократилось вдвое – до 40% от довоенных запасов, или примерно до 450 единиц.

