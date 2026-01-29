Иран вывел в море свой 'авианосец' на фоне напряженности в регионе

Shahid Bagheri был введен в эксплуатацию 6 февраля 2025 года.

Иран вывел в море "авианосец" Shahid Bagheri на фоне беспорядков в стране и региональной напряженности с другими государствами. Соответствующие спутниковые снимки судна публикует обозреватель Mehdi H. на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что на снимках Shahid Bagheri расположен примерно в 5 милях километрах к югу от порта Бандар-Аббас.

Издание "Милитарный" отмечает, что причиной таких действий могут быть как плановые ходовые испытания, так и соображения безопасности – для защиты от потенциальных беспорядков в припортовой зоне. Также судно могли вывести в море из-за региональной напряженности и желания сохранить боевую единицу.

Видео дня

"Shahid Bagheri был введен в эксплуатацию 6 февраля 2025 года. С тех пор он редко выходил в море и не был задействован во время недавнего ирано-израильского конфликта", – отмечает "Милитарный".

Издание пишет, что Shahid Bagheri – это корабль, который Иран называет якобы "первым авианосцем". Он был создан путем переоборудования контейнеровоза Perarin длиной около 240 метров. Для взлета самолетов судно модифицировали, установив полетную палубу и трамплин.

Из-за того, что на судне была сохранена оригинальная надстройка, охватывающая всю ширину корпуса, классическая компоновка с прямой палубой вдоль судна стала невозможной. Вместо этого взлетно-посадочную полосу разместили под углом к продольной оси корабля, что позволило обеспечить необходимую длину для взлета и посадки. Впрочем, пока неизвестно, насколько эффективной будет такая схема. Также непонятен перечень типов воздушных судов, которые реально смогут базироваться и взлетать с этого корабля.

Ситуация в регионе: что известно

Напомним, что по данным СМИ Иран ожидает атаки США в ближайшее время. Отмечается, что иранский лидер Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии из-за предупреждения со стороны военных.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к Ирану направляется еще одна группа американских военных кораблей. В то же время он выразил надежду на возможность дипломатического решения вопроса.

Вас также могут заинтересовать новости: