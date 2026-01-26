В Иране готовятся к удару США в ближайшее время, - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии из-за предупреждения со стороны военных и силовых структур о возможном ударе со стороны США, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что укрытие состоит из ряда туннелей в столице Ирана Тегеране.

По информации иранского оппозиционного СМИ Iran International, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.

Указывается, что в Тегеране оценили, что вероятность атаки США возросла из-за заявления президента США Дональда Трампа в пятницу, 23 января, что американские корабли направляются к водам вблизи этой страны.

"У нас есть много кораблей, направляющихся в Иран. Я надеюсь, что нам не придется их использовать", - сказал Трамп.

В статье говорится, что высокопоставленный иранский чиновник заявил, что любая атака со стороны США будет расценена как "тотальная война против Ирана". Отмечается, что такую риторику власти Ирана повторяют в течение последних дней.

Кроме того, студенческое информационное агентство Ирана со ссылкой на парламентскую комиссию по национальной безопасности отметило, что вероятное покушение на Хаменеи может привести к объявлению джихада.

Президент Ирана Масуд Пезешкян также предупредил, что удар по верховному лидеру будет означать "тотальную войну против иранской нации".

Протесты в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правозащитная группа Activist News Agency утверждает, что количество погибших в Иране за время протестов превышает 4000 человек. Более того, еще более 9 тысяч смертей находятся на рассмотрении. Также, по данным, 5800 человек получили "тяжелые травмы" во время беспорядков, а более 26 тысяч граждан были задержаны. Протесты начались из-за кризиса в экономике страны, на который правительство отреагировало агрессивными репрессиями и отключением интернета.

Также мы писали, что верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что во время уличных протестов погибли тысячи людей. Хаменеи обвинил Израиль и США в подстрекательстве народных протестов, в частности, президента США Дональда Трампа назвал "преступником". Он добавил, что глава Белого дома нанес стране ущерб, а также оклеветал иранскую нацию. По словам Трампа, в управлении государством Хаменеи полагается на репрессии и насилие.

