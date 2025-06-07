Эксперты считают, что это произошло не из "внешних" причин.

В Северной Корее произошел крупный сбой в работе интернета, который длился в течение нескольких часов в субботу, отключив доступ к государственным сайтам и официальным новостным ресурсам, фактически изолировав закрытую страну от "киберпространства".

Причина сбоя остаётся неясной, однако, по словам исследователей, отслеживающих интернет и технологическую инфраструктуру КНДР, он, скорее всего, был вызван внутренними проблемами, а не кибератакой, поскольку пострадали также соединения через Китай и Россию, пишет Reuters.

Были недоступны основные официальные ресурсы страны, включая новостные агентства, Министерство иностранных дел и национальную авиакомпанию Air Koryo. По данным СМИ, сайты начали постепенно восстанавливаться ближе к полудню.

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Исследователь из Великобритании Жюнейд Али, отслеживающий интернет-активность Северной Кореи, сообщил, что вся интернет-инфраструктура страны перестала отображаться в системах мониторинга, и также были затронуты службы электронной почты."Трудно сказать, было ли это сделано намеренно или по ошибке — но похоже, что причина внутренняя, а не внешняя атака", — подчеркнул он.

Сообщается, что Северная Корея обладает одной из самых строго контролируемых систем интернет-доступа в мире. Обычным гражданам разрешён доступ лишь к внутренней правительственной интрасети, не связанной с глобальной сетью. Только узкий круг правительственных и руководящих лиц имеет доступ к открытому интернету, а государственные и новостные сайты в основном служат для пропаганды, направленной на внешнюю аудиторию.

Ранее Северная Корея уже сталкивалась с масштабными интернет-сбоями, которые подозревались как следствие кибератак.

Что еще известно о Северной Корее

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу ездил в КНДР, чтобы обсудить войну в Украине с Ким Чен Ыном. Каких-либо дополнительных подробностей не сообщалось.

Кроме того, известно, что сейчас в Северной Корее продолжается операция по спасению затонувшего во время неудачной церемонии спуска на воду 21 мая корабля ВМС.

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