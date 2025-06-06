По мнению экспертов, операция еще не завершена - продолжаются работы по откачке воды.

Корабль ВМС Северной Кореи, который перевернулся и частично затонул во время неудачной церемонии спуска на воду 21 мая, теперь находится в вертикальном положении, но держится на плаву.

Как пишет TWZ, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные аналитическими проектами 38 North и Beyond Parallel, специализирующимися на изучении северокорейской военной активности.

На новом снимке, сделанном компанией Planet Labs, корабль видно пришвартованным в центральной части гавани О-Хан в городе Чхонджин - подальше от причала, где произошел инцидент. Рядом расположены несколько меньших судов, а также видны надувные спасательные баллоны и другие подъемные конструкции, что свидетельствует о том, что спасательно-восстановительные работы продолжаются.

Видео дня

В Beyond Parallel отметили, что Северная Корея "успешно завершила начальный этап поднятия корабля". Он, вероятно, имеет незначительный крен на левый борт. Наличие многочисленных спасательных баллонов и временного пандуса свидетельствует о том, что операция еще не завершена - продолжаются работы по откачке воды, стабилизации и восстановлению. Пока не ясно, останется ли фрегат на верфи в Чхонджине или будет переведен в другой док для дальнейших ремонтных работ и достройки.

Также нет точных данных о степени повреждений, которые получил корабль, находясь частично под водой в течение более двух недель. Как пояснила Дженнифер Джун, аналитик CSIS, текущее разрешение снимков не позволяет оценить масштабы повреждений, но мониторинг продолжается.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи во время брифинга подтвердил, что ремонт продолжается. Он также отметил, что и южнокорейская, и американская разведки внимательно следят за активностью в порту Чхонджин. Впрочем, неизвестно, удастся ли Пхеньяну выполнить требование Ким Чен Ына - завершить восстановление корабля до конца июня, когда должно состояться следующее заседание ЦК Трудовой партии Кореи.

По предварительным оценкам, пострадавший корабль имеет водоизмещение около 5000 тонн. Это второй военный корабль нового класса "Чхве Хен", первый из которых - "Чхве Хен" - был официально представлен в апреле.

КНДР перебросила на борт новый эсминец: что известно

Напомним, по версии аналитиков 38 North, причиной опрокидывания эсминца при спуске на воду могла стать неисправность механизма, фиксирующего нос судна, - он мог застрять на суше, тогда как корма ушла в воду, вызвав опрокидывание. Несмотря на первоначальные заявления КНДР об отсутствии повреждений, спутниковые снимки указывали на наличие повреждений в носовой части.

Сейчас, когда корабль снова на плаву, его можно транспортировать для возможного ремонта корпуса в специализированном доке - такого в Чхонджине нет, но перевод на другую верфь теперь технически возможен.

Как писал УНИАН, в КНДР во время спуска на воду нового 5000-тонного корабля "произошла серьезная авария". По данным западных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, который присутствовал на неудачной церемонии, разозлился и заявил, что авария "позорит достоинство и самоуважение страны". Лидер КНДР приказал восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии, которое запланировано на июнь.

Вас также могут заинтересовать новости: