Как известно, Северная Корея во главе с Ким Чен Ыном всячески поддерживает РФ в войне против Украины

Секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу обсудит Украину с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщил Reuters, Шойгу уже прибыл в Пхеньян, чтобы встретиться с президентом КНДР Ким Чен Ыном и обсудить ситуацию в Украине.

Сотрудничество России и КНДР

КНДР во главе с Ким Чен Ыном активно поддерживает Россию в ее войне против Украины. Всем известно, что Пхеньян отправлял РФ своих военных, которые воевали против ВСУ на территории Курской области. По состоянию на 30 апреля потери среди солдат из КНДР составляли примерно 4700 человек, из них около 600 – убитыми.

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Кроме того, КНДР в 2024 году поставила Россия до 9 млн артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это намного больше, чем ранее оценивали эксперты.

В обмен на такую поддержку Кремль отправил Пхеньяну современную систему противовоздушной обороны. Как сообщало издание The Telegraph, с конца 2024 года КНДР получила от России один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Также россияне отправили системы радиоэлектронной борьбы и другую "военную поддержку". Такой шаг со стороны РФ является серьезным нарушением санкций, что говорит об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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