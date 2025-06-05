Ким и Шойгу также обсудили укрепление всестороннего стратегического партнерства и взаимного сотрудничества в различных областях.

Лидер Северой Кореи Ким Чен Ын пообещал России безоговорочную поддержку в войне в Украине и в других международных вопросах. Об этом Ким заявил во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает севернокорейское агентство KCNA.

"Ким Чен Ын подтвердил, что правительство КНДР и в будущем будет безоговорочно поддерживать позицию России и ее внешнюю политику", — говорится в сообщении.

Также Ким подчеркнул, что Северная Корея будет ответственно соблюдать положения договора между двумя странами, который был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в прошлом году. Он включает в себя пакт о взаимной обороне, предусматривающий немедленную военную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

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Ким и Шойгу также обсудили укрепление всестороннего стратегического партнерства и взаимного сотрудничества в различных областях.

В Совбезе РФ заявили, что во время встречи состоялся "основательный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и КНДР".

Кроме того, Шойгу и Ким обсудили "шаги по увековечению погибших корейских военнослужащих", которые воевали в Курской области против ВСУ.

Россия и КНДР

КНДР активно поддерживает Россию в ее войне против Украины, в частности, северокорейские солдаты воевали против ВСУ на территории Курской области.

Кроме того, КНДР в 2024 году поставила России до 9 млн артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это намного больше, чем ранее оценивали эксперты.

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