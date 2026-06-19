Впервые Евросоюз продлил санкции против России не на 6 месяцев

Более 10 лет лидеры ЕС регулярно продлевали антироссийские санкции каждые полгода.

Впервые лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за войну против Украины сразу на 12 месяцев.

Как пишет Reuters, решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Ранее они продлевались каждые шесть месяцев.

Как добавило издание Украинская правда, решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось при участии президента Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда.

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Переговоры европейских лидеров продолжались около трех с половиной часов и закончились незадолго до полуночи по киевскому времени.

"Обсуждение в отношении Украины завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против РФ на 12 месяцев", – прокомментировал журналистамспикер президента Евросовета Мария Томасик.

Издание акцентировало, что решение о продлении санкций на целый год стало беспрецедентным для Евросоюза, поскольку последние 10 лет, в том числе с начала полномасштабного вторжения, страны ЕС должны были продлевать санкции раз в пол года, что давало таким членам как Венгрия, возможность торговаться по этому поводу.

Антироссийские санкции ЕС: история вопроса

Евросоюз начал вводить санкции против РФ в марте 2014 года за аннексию Крыма. Но тогда они были выборочными и особой жесткостью не отличались. Ситуация изменилась в 2022 году, когда РФ вторглась в Украину. После этого власти ЕС ввели беспрецедентный санкционный режим.

К настоящему времени Евросоюз ввел против России 20 основных пакетов экономических и индивидуальных санкций, а также несколько дополнительных и мини-пакетов ограничений.

В начале июня стало известно, что власти ЕС спешат согласовать 21-й пакет санкций против России. Новый санкционный пакет может быть направлен против нефтяных доходов РФ, ее банков и "теневого флота"

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