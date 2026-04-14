США возобновили санкции против российской нефти, но радоваться рано, – Politico

Бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы считает, что давать россиянам передышку было неразумно.

Санкции Соединенных Штатов Америки в отношении российской нефти вновь вступили в силу. Срок действия исключения на поставки сырья, введенного на фоне блокирования Ормузского пролива, истек в эти выходные.

Несмотря на то, что это событие порадует сторонников Украины, у России все еще есть немало способов обойти американские санкции, пишет издание Politico. Неназванный помощник сенатора-демократа отметил, что даже до выдачи временной лицензии США на продажу нефти российское сырье попадало на рынок.

"Администрация Трампа больше года не вводила никаких санкций против России за уклонение от санкций, будь то в отношении продажи нефти или критически важных закупок для военной машины Кремля", – отметил собеседник журналистов.

Бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы Дэниел Фрид, работавший как при республиканцах, так и при демократах, сказал, что давать россиянам передышку было неразумно. По его словам, администрация Трампа могла бы потребовать, чтобы доходы от нефти перечислялись на спецсчет для использования исключительно на продовольствие и лекарства, а также снизить верхний предел цен на нефть, чтобы уменьшить поступление средств в Россию.

"Чтобы решить проблему поставок нефти на рынок без максимизации российских доходов от нее, это были два вполне разумных шага, но администрация Трампа не сделала ни одного из них", – пояснил он свою точку зрения.

Помощник сенатора-демократа отметил, что истечение срока действия льгот на российскую нефть вряд ли является поводом для празднования. Теперь российские посредники будут активнее загружать нефть на танкеры в ожидании "очередного выигрыша".

"Администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана", – добавил он.

На днях издание Semafor писало, что США планируют продлить действие ослабленных ограничений в отношении российской и иранской нефти. Несмотря на заявления американских властей о том, что этот шаг должен был снизить цены на энергоносители, Москва и Иран получили возможность устанавливать более высокие цены, из-за чего РФ иногда получала дополнительные 150 млн долл. в день.

Между тем ЕС в марте продлил санкции против России еще на полгода. Под ограничения попадают около 2600 физических и юридических лиц. Санкционные меры Евросоюза включают замораживание активов, запрет на поездки в страны-члены блока и т.д.

