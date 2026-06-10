В МИДе отреагировали на намерение Болгарии прекратить поставки оружия Украине

Украина не получает оружие от Болгарии бесплатно, она закупает его у болгарских производителей.

Украина и Болгария ведут оборонное сотрудничество на коммерческой основе, выгодной для обеих стран.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий. "Украина, по состоянию на данный момент, не получает бесплатной военной помощи от Болгарии. Продолжается украинско-болгарское сотрудничество в сфере обороны на коммерческой основе", – подчеркнул Тихий.

Как подчеркнул пресс-секретарь МИДа, это двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным для Украины и Болгарии.

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"Мы рассчитываем, что это сотрудничество будет продолжаться, потому что оно приносит выгоду как нам, кто может получить необходимые средства, так и болгарским компаниям, которые могут масштабировать производство, зарабатывать на этом сотрудничестве", – подчеркнул Тихий.

Таким образом, пресс-секретарь выразил надежду, что такое украинско-болгарское оборонное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.

"Оно укрепляет обе страны. И мы благодарны Болгарии за то, что такие проекты возможны. Ценим сотрудничество с их оборонными компаниями", – добавил пресс-секретарь.

Он также сделал акцент на том, что "чем сильнее Украина, чем больше у нее средств, чем больше сил, тем быстрее наступит мир".

Заявление Болгарии об оружии для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно болгарский министр обороны Димитар Стоянов заявил, что новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине. Это заявление перекликается с позицией нового премьер-министра Румена Радева о том, что война не закончится на поле боя.

Радев известен тем, что неоднократно выступал против военной поддержки Украины со стороны Евросоюза. А также заявлял, что санкции с России нужно снять, поскольку они вредят экономике самого Евросоюза.

Как известно, Болгария входит в число крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца.

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