Исключения для российской нефти закончились: США могут возобновить санкции, - Reuters

Ранее из-за войны с Ираном администрация Трампа временно ослабила санкции в отношении российской нефти.

США не продлили действие исключения из санкций в отношении российской нефти. В то же время администрация президента США Дональда Трампа пока не подтвердила, означает ли это автоматическое возобновление ограничений, пишет Reuters.

Отмечается, что Министерство финансов США 17 июня не опубликовало решение о продлении исключения из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой по морю. Срок действия этого механизма истек в полночь, однако президент США Дональд Трамп и представители его администрации не сообщили, будет ли возобновлен санкционный режим.

Во время войны с Ираном администрация Трампа временно ослабила санкции в отношении российской нефти, чтобы помочь уязвимым экономикам справиться с энергетическим кризисом. Ситуация может измениться после того, как Вашингтон и Тегеран достигли меморандума о взаимопонимании по прекращению конфликта, что должно способствовать возвращению нефти с Ближнего Востока на мировые рынки.

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На саммите G7 во Франции Трамп не дал четкого ответа относительно возможного возобновления санкций против России. Однако президент США предположил, что Вашингтон может разрешить возобновление санкций путем прекращения действия исключения.

"Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть уже поступает с Ближнего Востока", – отметил Трамп.

По словам высокопоставленного представителя США, после церемонии подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которая ожидается позднее на этой неделе, Иран сможет немедленно возобновить продажу нефти. Однако для возвращения нефтяных и газовых поставок к нормальному уровню могут потребоваться месяцы.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее заявил, что война в Иране привела к крупнейшим в истории перебоям на мировых энергетических рынках.

Между тем представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, участвующие в переговорах при посредничестве Вашингтона по прекращению войны в Украине, в ближайшее время посетят Россию.

Запрет на продажу российской нефти – последние новости

В марте из-за войны в Иране США официально разрешили отгружать и продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые успели погрузить на танкеры до 12 марта текущего года.

В апреле Вашингтон временно отменил ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю.

Уже 16 июня президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления санкций в отношении продажи российской нефти.

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