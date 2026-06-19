Фицо рассказал об открытой дискуссии с Зеленским в Ереване

Словацкий премьер гордится тем, что не избегает общения с украинским президентом, несмотря на разногласия по ряду вопросов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо доволен переговорами с Украиной, даже если позиции обеих стран по ряду вопросов не совпадают.

Об этом Фицо сказал в видеообращении, опубликованном в сети X. В частности, он рассказал о недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в столице Армении Ереване.

По его словам, тогда состоялась "открытая дискуссия" по тем вопросам, по которым взгляды словацкого премьера и украинского президента совпадают, а также по тем, где у них есть разногласия.

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"Очень рад, что диалог между нашими странами продолжается, даже если мы не разделяем одинаковые взгляды по всем вопросам", – подчеркнул Фицо.

Также он заверил, что решительно выступает за диалог и считает, что было бы неправильно избегать общения с Зеленским.

Как добавил Фицо, он обсуждал с Зеленским практические вопросы, в частности, продолжающуюся подготовку к совместному заседанию правительств Словакии и Украины.

"Мы также говорили о текущей ситуации, о расширении Евросоюза в целом. Наш диалог перерастает в нечто конструктивное и содержательное. Лично я этому рад, хотя, как я уже сказал, мы придерживаемся разных взглядов по многим вопросам", – отметил Фицо.

Он добавил, что вновь встретится с Зеленским на следующей неделе уже в Гданьске, где 25–26 июня состоится конференция по восстановлению Украины.

Словакия и Украина

Как сообщал УНИАН, Фицо поддерживает установление прямой линии связи между РФ и Украиной. Также его страна не намерена предоставлять Украине оружие и финансовую помощь.

Кроме того, Фицо стремится получить возмещение стоимости военной техники, переданной Украине.

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