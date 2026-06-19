Фицо рассказал об открытой дискуссии с Зеленским в Ереване

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо доволен переговорами с Украиной, даже если позиции обеих стран по ряду вопросов не совпадают.
Об этом Фицо сказал в видеообращении, опубликованном в сети X. В частности, он рассказал о недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в столице Армении Ереване.
По его словам, тогда состоялась "открытая дискуссия" по тем вопросам, по которым взгляды словацкого премьера и украинского президента совпадают, а также по тем, где у них есть разногласия.
"Очень рад, что диалог между нашими странами продолжается, даже если мы не разделяем одинаковые взгляды по всем вопросам", – подчеркнул Фицо.
Также он заверил, что решительно выступает за диалог и считает, что было бы неправильно избегать общения с Зеленским.
Как добавил Фицо, он обсуждал с Зеленским практические вопросы, в частности, продолжающуюся подготовку к совместному заседанию правительств Словакии и Украины.
"Мы также говорили о текущей ситуации, о расширении Евросоюза в целом. Наш диалог перерастает в нечто конструктивное и содержательное. Лично я этому рад, хотя, как я уже сказал, мы придерживаемся разных взглядов по многим вопросам", – отметил Фицо.
Он добавил, что вновь встретится с Зеленским на следующей неделе уже в Гданьске, где 25–26 июня состоится конференция по восстановлению Украины.
Словакия и Украина
Как сообщал УНИАН, Фицо поддерживает установление прямой линии связи между РФ и Украиной. Также его страна не намерена предоставлять Украине оружие и финансовую помощь.
Кроме того, Фицо стремится получить возмещение стоимости военной техники, переданной Украине.