Фицо резко ответил на идею Мерца об 'ассоциированном членстве' Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, пишет Dennik N.

Фицо уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

"Либо мы принимаем кого-то, либо нет. Сегодня Европейский союз не настроен на подобные шаги", – заявил он.

По его словам, когда речь идет о пути к членству в ЕС, кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

При этом он назвал три страны, которые, по его мнению, имеют право на вступление в ЕС. Это Черногория, Албания и Сербия.

"Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее", – заявил он.

Членство Украины в ЕС - что предложил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил найти средний путь между быстрым присоединением Украины и текущим статусом Украины как страны-кандидата на вступление.

В частности, он предлагает предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена". Это должно позволить украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и министерских встречах, но без права голоса.

В Еврокомиссии подтвердили, что действительно получили соответствующее предложение от канцлера Германии и призвали лидеров стран-членов Евросоюза рассмотреть этот вариант.

