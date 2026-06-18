Фицо хочет предложить ЕС наладить прямую линию связи между РФ и Украиной

Премьер-министр Словакии вновь заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие и финансовую помощь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые лично встретится с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Его также ждут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о будущих отношениях между странами, сообщает Aktuality.

Издание сообщило, что первая встреча Фицо с Мадяром состоится перед заседанием Европейского совета, где также запланирована его встреча с украинским президентом.

"Я предполагаю, что мы, прежде всего, будем обсуждать процесс вступления Украины в Европейский Союз", – рассказал Фицо на заседании комитета, посвященном встрече с Зеленским.

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Он добавил, что речь также пойдет об очередном совместном заседании правительств Словакии и Украины. По его словам, Зеленский предлагает провести его в Киеве, а Фицо хочет – в Братиславе.

Издание отмечает, что премьер Словакии верит, что они найдут компромисс, и правительства могли бы провести заседание на территории Украины.

"Сегодня нас ждет первая личная встреча с венгерским премьер-министром Петером Мадяром", – сказал Фицо, добавив, что до сих пор не имел возможности встретиться с ним.

В то же время он уточнил, что встретится с Мадяром также на следующей неделе в Будапеште, где Венгрия передаст председательство в "Четверке" (V4) Словакии.

По словам премьер-министра Словакии, он не видит причин, почему бы ему не поддержать выводы саммита по Украине. Он повторил, что Словакия не будет предоставлять оружие своим восточным соседям, равно как и финансовую помощь.

В статье добавляется, что на заседании Европейского совета Фицо намерен предложить создание прямого канала связи между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что если после окончания войны у Украины не будет перспектив, "мы можем стать свидетелями огромного расцвета организованной преступности".

По его словам, он никогда не отрицал заинтересованности Украины в членстве в ЕС.

"Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких сокращений, исключений или возможностей обойти обычный процесс вступления в Европейский Союз – Украина должна выполнить все условия", – отметил Фицо.

В то же время он добавил, что ЕС не способен сыграть решающую роль в переговорах о мире в Украине. Он повторил, что необходима замена на посту верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, который занимает Кая Каллас.

Издание сообщило, что премьер-министр Словакии считает большой ошибкой то, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера отклонили в качестве посредника в мирных переговорах по Украине.

"Посредником может быть тот, кто знает обе стороны", – считает политик.

Фицо отметил, что деятельность Шредера в этом регионе хорошо известна и к этой идее стоит вернуться.

Позиция Словакии относительно вступления Украины в ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза. Премьер-министр Словакии отметил, что у него и у Зеленского "разные мнения по некоторым вопросам", но у них есть "общий интерес в поддержании хороших и дружеских отношений между Словакией и Украиной". Также Фицо подчеркнул, что "ни одно мирное соглашение в войне с РФ невозможно без согласия украинской стороны".

Ранее мы также сообщали, что Фицо раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС. По мнению премьера Словакии, эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС. Он подчеркнул, что "сегодня Европейский союз не настроен на подобные шаги". По словам премьера Словакии, когда речь идет о пути к членству в ЕС, кандидаты должны выполнять условия, а это длительный процесс.

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