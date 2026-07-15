США начали процедуру выдачи Украине лицензии на ракеты Patriot, – Kyiv Independent

Компания, владеющая этой технологией, уже дала свое согласие.

США начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Как пишет Kyiv Independent, вопрос вышел за рамки политических заявлений и перешел в техническую плоскость.

По словам неназванного украинского чиновника, американская компания Lockheed Martin, которая владеет технологией производства ракет и является их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии.

"Чиновник не верит, что процесс продлится несколько месяцев, как предполагалось ранее", – пишет издание, не приводя дополнительных подробностей.

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Как отмечает Kyiv Independent, в настоящее время лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot за пределами США имеют только Япония и Германия.

"Производство перехватчиков на внутреннем рынке позволит Украине направить свои растущие ресурсы оборонной промышленности непосредственно на производство, одновременно снижая свою зависимость от продукции американских производителей", – пишет издание.

Лицензия на ракеты Patriot

Как писал УНИАН, неделю назад Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право производить ракеты для систем Patriot. По его словам, американская компания, которая уже строит четыре завода, способна организовать производство в Украине за два-три месяца. Трамп подчеркнул, что лицензия позволит украинцам самостоятельно производить эту технику, уменьшив зависимость от длительных поставок из США.

Тогда Трамп признал, что Белый дом еще не обсуждал этот вопрос с компанией Lockheed Martin, но выразил уверенность, что там не будут против.

После этой новости многие эксперты выразили мнение, что даже при самом оптимистичном сценарии первые ракеты Patriot украинского производства появятся не раньше, чем через год-полтора.

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