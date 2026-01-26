В Германии раскритиковали РФ за неуступчивость на переговорах и указали на риски

Глава МИД Германии считает, что переговоры могут продолжаться еще долго или вообще не увенчаются успехом на этом этапе.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль раскритиковал позицию России на переговорах по завершению войны в Украине, акцентировав внимание на ее неуступчивости в вопросе территорий. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Латвию, пишет Euronews.

"То, что я сегодня слышу и читаю, в частности из переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, - это лишь упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе. И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут еще долго продолжаться или вообще не увенчаются успехом на этом этапе", - сказал он.

Он приветствовал переговоры при посредничестве США, однако подчеркнул, что "Европа должна быть за столом переговоров, когда принимаются решения о безопасности нашего континента, а Россия должна знать, что наша приверженность дипломатии не означает ослабления решимости поддерживать Украину".

Также Вадефуль подчеркнул, что это "решающий момент для будущего нашего европейского континента".

"Настоящие мирные переговоры возможны только тогда, когда Россия поймет, что Европа единая вместе с Украиной", - добавил он.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого, мирные переговоры могут стать ловушкой. Мол, главная их проблема заключается в том, останется ли Украина суверенной или ее "нагнут" и будут разговаривать дальше только в такой позиции. Он также сказал, что эти переговоры - это "какой-то разговор о "коте в мешке", из которого еще и "шерсть безжалостно скребут".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится следующая встреча между Украиной, Россией и США. По его словам, переговоры могут продолжиться в воскресенье, 1 февраля. Он отметил, что "Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы".

