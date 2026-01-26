Мирные переговоры могут стать ловушкой: дипломат предостерег от опасного сценария

То, что переговорщикам кажется лучшим из возможных вариантов, может быть оторвано от реалий восприятия народом Украины, считает Чалый.

Главная проблема переговоров о прекращении войны заключается в том, останется ли Украина суверенной или нас "нагнут" и будут продолжать разговоры только в такой позиции. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

Он отметил, что нас "кормят" подготовкой 100% гарантий безопасности от США - соглашение, мол, готово" - и "заманивают в мир процветания Украины с 800 млрд долларов США".

"А что такое "формула Анкориджа" с решением "территориального вопроса", никто не объясняет... А в этом и есть главная проблема: останется ли Украина суверенной, или нас "нагнут" и будут в дальнейшем разговаривать с нами только в такой позиции", - подчеркнул Чалый.

Видео дня

По его мнению, эти переговоры - это "какой-то разговор о "коте в мешке", из которого еще и "шерсть безжалостно скребут".

"То, что сегодня переговорщикам кажется лучшим из возможных вариантов, может настолько быть оторванным от реалий восприятия народом Украины, что потом можно попасть в ловушку невозможности выполнения обещанного. Надеюсь, у наших есть полное понимание этого момента", - написал экс-посол.

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, 23-24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между делегациями Украины, России и США по урегулированию войны. Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что встреча в ОАЭ была очень конструктивной.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры Украины, США и России о завершении войны пока находятся на начальной стадии, и быстрого прогресса ожидать не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: