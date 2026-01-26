Германия может создать спутниковый аналог Starlink: в FT раскрыли подробности

Известно, что Starlink играет значительную роль во время войны в Украине.

Оборонная группа Rheinmetall и производитель спутников OHB ведут переговоры о совместной заявке на создание аналога интернет-сервиса Starlink Илона Маска для армии Германии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова трех человек, осведомленных в этом деле.

По словам собеседников издания, переговоры о партнерстве, которое даст группам часть бюджета Берлина в размере 35 млрд евро на военные космические технологии, находятся на начальной стадии.

"Предлагаемое совместное предприятие будет участвовать в тендере на многомиллиардный контракт на создание безопасной спутниковой сети связи военного уровня на низкой околоземной орбите (LEO) для Бундесвера, вооруженных сил Германии. Чиновники сравнивают эту сеть с военным "Starlink для Бундесвера"", - объяснили в материале.

Отмечается, что такие переговоры проходят на фоне борьбы европейских оборонных и космических компаний за выгодные контракты после того, как Берлин в прошлом году пообещал выделить 35 млрд евро на военные космические технологии. Таким образом Германия хочет быстро расширить свои военные возможности и уменьшить зависимость от США.

Что известно о Starlink

Starlink является крупнейшим в мире космическим провайдером широкополосного доступа, имея более 9000 спутников, которые обеспечивают связь для миллионов клиентов из LEO - региона, находящегося на расстоянии около 2000 км над Землей.

"Изначально Starlink был коммерческим сервисом, но после полномасштабного вторжения России его высокая скорость и легко перемещаемые терминалы стали критически важными для украинских сил обороны. Он обеспечивал высокую надежность связи на поле боя, когда другие сети были уничтожены или повреждены", - напомнили в FT.

С тех пор Starlink запустил спутниковую службу LEO для клиентов из оборонной и разведывательной сфер, известную как Starshield. Однако многие страны, которые опасаются полагаться на Маска или США, хотят разработать собственные безопасные и суверенные сети.

По информации космической компании Novaspace, планы Германии вложить средства в этот сектор сделают ее третьей по величине страной, которая тратит деньги на космические технологии после США и Китая.

В свою очередь космический координатор подразделения немецких вооруженных сил Армин Фляйшманн заявил, что сеть Бундесвера будет построена "в течение ближайших нескольких лет, преимущественно с участием немецких компаний".

По его словам, приоритетом будет восточный фланг НАТО, где Германия создает постоянную бригаду численностью 5000 человек в Литве, а "все остальное будет потом".

Фляйшманн подчеркнул, что военные завершили разработку технических условий, а органы по закупкам работают над объявлением тендера.

В то же время в Financial Times добавили:

"Предлагаемое совместное предприятие с Rheinmetall появляется в то время, когда OHB, которая поставляла спутники для навигационной спутниковой группы Galileo ЕС, сталкивается с конкурентным вызовом в виде потенциального слияния космических подразделений Airbus, Thales и Leonardo".

Поэтому генеральный директор OHB Марко Фукс предупреждает, что объединение двух крупнейших европейских производителей спутников в единую структуру может быть антиконкурентным.

"Как третий по величине производитель спутников в Европе, OHB может столкнуться с трудностями в конкуренции самостоятельно, но желание Германии создать новую сеть может стать возможностью расширить ассортимент малых и средних спутников", - подытожили в издании.

Терминалы Starlink - последние новости

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов сообщил, что "Шахеды" со Starlink уже уничтожают нашу авиацию. В частности, он опубликовал видео, снятое камерами дронов, которое ранее уже разошлось в российских пабликах.

"Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке. Эти "Шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС. Ждал ли я этого? Да. Предупреждал ли? Да. Кто-то меня слушал? Нет", - отметил "Флеш".

Также сообщалось, что Россия не смогла запустить собственный аналог Starlink. Таким образом, запуск первых 16 низкоорбитальных спутников "Бюро 1440", который был запланирован на 2025 год, отложен на 2026-й.

По информации СМИ, перенос сроков связан с тем, что не удалось вовремя изготовить необходимое количество спутников.

