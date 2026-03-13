Маленькая рыба клонирует себя в течение 100 000 лет: ученые выяснили, как она это делает

Эти рыбы представляют собой эволюционный парадокс.

В пресноводных реках Мексики и южного Техаса обитают уникальные маленькие рыбы, все из которых являются самками и размножаются исключительно бесполым способом. Речь идет о виде амазонская моллинезия, пишет National Geographic.

Отмечается, что эти рыбы представляют собой эволюционный парадокс. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, амазонские моллинезии не пострадали от негативных последствий бесполого размножения.

Как размножаются амазонские моллинезии

В издании напомнили, что амазонские моллинезии - это маленькие рыбки с круглыми плавниками, размером не больше большого пальца. Они названы в честь расы женщин-воинов из греческой мифологии и, согласно исследованиям, появились около 100 000 лет назад.

Видео дня

Ученые считают, что вид амазонская моллинезия имеет гибридное происхождение. Эти рыбы, вероятно, появились в результате спаривания самки атлантической моллинезии и самца парусной моллинезии.

В издании отметили, что обычно связи между представителями разных видов обычно приводят к рождению бесплодных потомков, но этот случай является исключением.

Чтобы запустить процесс самоклонирования, известный как гиногенез, самкам амазонской моллинезии необходимо спариваться с самцами других видов моллинезий. Интересно то, что их потомки никогда не несут ДНК этих самцов.

Как этим рыбам удается не накапливать вредные мутации

Вычислительный биолог из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Эдвард Рицемейер рассказал, что амазонские моллинезии должны были вымереть примерно через 10 000 лет после появления в результате накопления генетических мутаций. Тем не менее, этот вид существуют гораздо дольше.

Рицемейер подчеркнул, что ученые долгие годы не понимали, как бесполые виды, особенно такие сложные, как позвоночные, не накапливают вредные мутации. Его команда выяснила, что эти маленькие рыбы занимаются собственным генетическим "уборкой" уже десятки тысяч лет.

Биолог поделился, что этот процесс известен как генная конверсия. Он заключается в замене участка хромосомной ДНК соответствующей последовательностью, скопированной из аналогичной последовательности на другой хромосоме.

Также ученые предположили, что для амазонской моллинезии генная конверсия, по-видимому, выполняет ту же роль, что и явление, называемое кроссинговерной рекомбинацией. Это метод, с помощью которого гены матери и отца смешиваются у видов, размножающихся половым путем.

Рицемейер добавил, что у бесполых видов может быть такой "обходной путь", но это первый случай, когда было действительно доказано, что это происходит.

Какая рыба способна запоминать человеческие лица

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал об одной маленькой тропической рыбе, которая способна распознавать человеческие лица и даже запоминать их. Речь идет о рыбах семейства брызгуны.

Биолог напомнил, что брызгуны являются тропическими пресноводными рыбами, которые обитают на окраинах мангровых зарослей и в медленно текущих реках Юго-Восточной Азии и северной Австралии. Эти рыбы известны своей способностью целиться и плевать водой в насекомых, сидящих над поверхностью воды.

Ученые в ходе эксперимента показывали рыбам изображения человеческих лиц на экране компьютера, который был расположен над аквариумами. Каждую рыбу обучили плевать струей воды в одно конкретное лицо, и в обмен на это она получала пищевое вознаграждение.

Вас также могут заинтересовать новости: