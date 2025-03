Они считают, что американскому президенту замылили глаза.

Британские либерал-демократы призвали правительство Великобритании твердо придерживаться санкций против России, несмотря на появление признаков того, что Соединенные Штаты Америки могут их ослабить.

Как передает Sky News, представитель Либерально-демократической партии по иностранным делам Калум Миллер напомнил, что Россия продолжает терроризировать Украину, поэтому Великобритания и ее союзники справедливо избегают государство-агрессора. По его словам, нет никаких оснований для снятия санкций, пока РФ продолжает оккупировать Украину и угрожать другим странам:

"Трампу замылили глаза, если он думает, что эта черноморская сделка является справедливым обменом на снятие российских санкций. В мире Трампа Путин может получить свой пирог и съесть его: восстановленный доступ России к мировым рынкам, в то время как он продолжает уничтожать Украину".

"Получить свой пирог и съесть его" (на английском - "have your cake and eat it") означает делать две хорошие вещи, которые невозможно делать одновременно, или совмещать несовместимое.

Видео дня

Перемирие в Черном море

Напомним, после последних переговоров США с Украиной и Россией, в Вашингтоне сообщили о достижении предварительных договоренностей о перемирии в Черном море и запрете ударов по энергетическим объектам.

Однако Россия заявила, что эти договоренности вступят в силу только после снятия санкций с ее финансовых учреждений, в частности "Россельхозбанка". Трамп уже сказал журналистам, что рассмотрит российские условия.

Вас также могут заинтересовать новости: