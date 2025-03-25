Россия хочет, чтобы сначала были ослаблены санкции, а уже потом вступит в силу перемирие на море.

Россия потребовала снять с нее санкции, затрагивающие сельскохозяйственный сектор, как условие для перемирия на море. Также россияне хотят досматривать торговые суда, идущие в украинские порты. Эти условия якобы были согласованы на переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Кремля.

Перемирие на море и снятие санкций с российского экспорта

В заявлении сказано, что "российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы", которая включает безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и "недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов".

Также, по заявлению Кремля, стороны договорились, что США "будут способствовать" возвращению российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, "снижению стоимости страхования" морских перевозок.

Видео дня

Однако все вышеизложенное вступит в силу только после того, как будут сняты санкции с российских производителей продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, через которые оплачиваются поставки этой продукции.

Также в Кремле говорят, что должны быть сняты санкции со страховых компаний, судов и портов, задействованных в этой торговле. Кроме того, РФ рассчитывает на снятие ограничений на поставки в РФ западной сельхозтехники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Запрет ударов по энергетике

В заявлении Кремля сказано, что РФ и США "согласились разработать меры по реализации договорённостей" о запрете ударов по объектам энергетики сроком на 30 дней, начиная с 18 марта. При этом предусмотрена возможность продлить срок действия договоренности, равно как и возможность выхода из договорённости "в случае её несоблюдения одной из сторон".

РФ и США "приветствуют добрые услуги" третьих стран по содействию реализации вышеперечисленных договорённостей.

"Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", – отмечается в заявлении Кремля.

Переговоры США и РФ в Эр-Рияде

Как писал УНИАН, вчера в Саудовской Аравии весь день велись переговоры между российской и американской делегациями. Сегодня США опубликовали свое заявление о достигнутых договоренностях. В документе тоже содержатся тезисы о том, что нужно проводить досмотры судов, идущих в украинские порты, и что США помогут вернуть российское продовольствие на мировой рынок. Однако о снятии санкций с РФ американцы не сообщали.

Следует отметить, что во время действия так называемой Черноморской зерновой инициативы в 2022-23 годах россияне также выбили себе право досматривать суда, идущие в украинские порты и из них. Однако сразу же это право стало использоваться как инструмент блокирования судоходства: россияне просто саботировали весь процесс, заставляя суда неделями ждать своей очереди на досмотр.

Вас также могут заинтересовать новости: