Трамп выступил с новыми заявлениями об Украине и России

По его словам, другие страны принимают активное участие в урегулировании войны.

Соединенные Штаты Америки достигли значительного прогресса в урегулировании войны в Украине и ведут глубокие дискуссии с Москвой и Киевом.

Об этом во время пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Российская Федерация и Украина договорятся о прекращении огня на море, а другие страны будут привлечены к процессу мониторинга его выполнения.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций:

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"У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и детальные разговоры происходят сейчас с обеими сторонами".

На вопрос, как будет выглядеть соглашение о прекращении огня и кто будет в нем участвовать, президент США сказал, что между странами существует огромная вражда, поскольку "они договорились о чем-то, и это соглашение было нарушено".

"Как вы, наверное, уже поняли, ненависти очень много. И это дает нам возможность собраться вместе, стать посредниками, арбитрами и посмотреть, сможем ли мы остановить это. И я думаю, что так и будет. Это будет остановлено", - добавил он.

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