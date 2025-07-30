В западных областях будет немного прохладнее и выпадет больше осадков.

В августе в Украине среднемесячная температура предполагается в пределах +20...+26 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Об этом представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в интервью 24 каналу.

По ее словам, это стандартно для августа и июля последних лет, ведь они всегда самые жаркие. Между тем в западных областях, рассказала синоптик, среднемесячная температура прогнозируется на уровне +17...+20 градусов, что в пределах нормы.

Что касается осадков, то месячное их количество в последний месяц лета составит в пределах 23-40 миллиметров, сообщила Птуха.

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"Это несколько меньше нормы, то есть где-то 64 - 73% от нее. Однако в западных областях все же 60 - 77 миллиметров, что в пределах нормы", - подчеркнула она.

Предпосылок для заморозков, по крайней мере в первой декаде августа, пока нет, хотя "история и архивы такое иногда фиксировали", подчеркнула синоптик.

Погода в Украине: другие новости

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Наталья Диденко обнадежила украинцев, что вскоре в Украине станет несколько свежее - температура снизится даже на юге и востоке "от нынешних +35 до более милосердных +28...+32 градусов". Только Луганская область, по ее словам, еще удержится в сильно жаркой погоде.

Также мы писали, что август в Украине начнется со спокойной погоды, местами будут дожди по юго-востоку, больше - по левобережью. По словам синоптика Натальи Птухи, площадь их охвата неравномерна, то есть где-то может несколько прибавиться осадков, а в некоторых регионах может остаться так же сухо и жарко.

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