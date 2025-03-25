Украина и Россия достигли договоренностей при посредничестве США, при этом Россия выставила предварительные условия.

Россия заявила, что США согласились помочь ей снять ограничения на продовольственные, удобренческие и судоходные компании в обмен на поддержку соглашения по морской безопасности в Черном море. Кроме того, США заявили, что они договорились с Россией и Украиной о запрете военных ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Если соглашения будут реализованы, это станет самым значительным шагом в сторону прекращения огня, который Вашингтон рассматривает как первый этап для начала мирных переговоров и завершения трехлетней войны России против Украины, пишет Reuters.

Какие ключевые аспекты этих соглашений

Что получает Россия? США заявили, что они: помогут восстановить доступ России к мировому рынку сельскохозяйственных и удобренческих экспортных товаров; снизят стоимость морского страхования; обеспечат доступ к портам и платежным системам для таких сделок.

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Россия, в свою очередь, заявила, что договорилась с Вашингтоном о реализации Инициативы по Черному морю, которая включает: гарантию безопасности судоходства в Черном море; отказ от применения силы; предотвращение использования коммерческих судов в военных целях; контроль за перевозками через инспекции судов.

Кремль подчеркнул, что соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая отмену санкций и ограничений в отношении Россельхозбанка и других финансовых организаций, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями, их повторное подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов, а также отмену ограничений на торговое финансирование и страхование поставок продовольствия и удобрений.

Кроме того, в России потребовали снятия ограничений на техобслуживание российских судов в портах, отмену санкций против судов под российским флагом, перевозящих продовольствие и удобрения, а также возобновление поставок в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, связанных с производством продовольствия.

Что получает Украина? США заявили, что согласовали с Украиной, что Вашингтон продолжит добиваться обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц, находящихся в плену и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

СМИ пишет, что, фактически, это возвращение к "Черноморской инициативе", подписанной в 2022 году при посредничестве Турции и ООН. Также возобновляется трехлетний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого ООН обязалась помогать России с экспортом продовольствия и удобрений.

Другие новости об обсуждениях Украина-США-Россия

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский указал на несостыковки в заявлении Кремля о перемирии. Он также подчеркнул, что Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны.

Кроме того, в России забились в истерике из-за разговоров о будущем Запорожской АЭС. Комментируя сообщения о том, что ЗАЭС может быть передана Украине или же под совместный контроль, в российском МИДе декламируют, что ЗАЭС – это якобы "российский ядерный объект".

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