Парад – это всегда демонстрация силы, отметил руководитель разведки.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал масштабный парад в Китае, где Пекин представил немало образцов вооружения.

"Парад – это всегда демонстрация силы. Это средство, скажем так, освещения своей военной мощи и способ воздействия. Очевидно, сигналы, которые были посланы, дойдут до тех адресатов, на кого они были ориентированы", – пояснил руководитель разведки в интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV.

Вместе с тем, по словам Буданова, эти сигналы дойдут и до других сторон, на которых они направлены не были. В конце концов, это увидят многие страны.

Видео дня

На вопрос о том, "раздраконит" ли этот парад президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, глава ГУР ответил так:

"Это заставит задуматься, что угроза большая".

Военный парад в Китае

Несколько дней назад в Китае состоялся масштабный военный парад. На нем компанию лидеру КНР Си Цзиньпину составили северокорейский диктатор Ким Чен Ын и правитель РФ Владимир Путин.

По мнению аналитиков, этот парад в Пекине показал, что Соединенные Штаты Америки проигрывают гонку вооружений. Причем часть представленных Китаем образцов остается "темной лошадкой", ведь неизвестны ни их названия, ни характеристики.

Среди прочего, Китай показал на параде танк нового поколения. Весит он значительно меньше основных боевых танков стран Запада – 35-40 тонн. Достичь такого веса удалось благодаря отказу от пушки калибром 125 мм – была установлена 105-мм пушка.

Вас также могут заинтересовать новости: