По мнению Дикого, Россия пока не имеет никакой мотивации, чтобы заканчивать войну в Украине.

Россия имеет четкий план по уничтожению Украины. Страна-агрессор не привязывается в этом плане к разговорам с президентом США Дональдом Трампом, высказал мнение в интервью УНИАН ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Дикий пояснил, что Россия наносит массированные удары о территории Украины тогда, когда они накапливают достаточное количество средств поражения, и их разведка дает благоприятный прогноз по тому, что достаточное их количество пролетит.

"Это чисто военные вещи, они не зависят от параллельного абсолютно трека дипломатических переговоров", - считает ветеран войны.

То есть, он не видит связи между тем, что после разговоров с главой Белого дома Россия усиливает обстрелы по Украине.

В то же время, по мнению Дикого, Путин после разговоров с Трампом чувствует, что им все можно.

"Потому что, давайте называем это своими именами, Трамп фактически влюблен в Путина. И его отношение к нему очень трудно как-то иначе сформулировать. Он восхищается Путиным, он хотел бы сам быть таким, как Путин. Он жалеет, что ему нельзя всего того, что можно Путину", - сказал ветеран АТО.

Также Дикий высказался относительно мирного плана, который состоит из 12 пунктов, который сейчас готовят Украина и Европа. Он считает, что такие разговоры являются непредметными, потому что гарантии безопасности обсуждаются после завершения боевых действий.

"А никаких признаков завершения боевых действий пока нет. Поскольку Российская Федерация не имеет сейчас никакой мотивации завершать сейчас боевые действия", - поделился Дикий.

Поэтому он считает, что все эти разговоры о будущих гарантиях безопасности являются абсолютно глупым треком. Более того, по мнению ветерана войны, не следует ожидать скорого окончания войны.

"Это разговор об абстрактных вещах в какой-то абстрактной вселенной. А в реальном мире есть эта война и она будет продолжаться еще долго", - сказал он.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко поделился, что бронированная техника в России не заканчивается, поскольку значительные ее объемы продолжают стоять на базах хранения. Он добавил, что страна-агрессор пока за счет нефтедоллара имеет возможности реставрировать, ставить в строй и модернизировать свою технику. Федоренко отметил, что летом РФ не применяла бронированную технику во время штурмов из-за угрозы украинских БПЛА. Тогда Силам обороны удавалось уничтожать большинство вражеской техники еще на подступах к линии боестолкновения.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически против любых территориальных уступок России. По его мнению, прекращение огня в Украине возможно, но для этого надо оказывать больше давления на Россию. Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам о прекращении огня в любом формате. В то же время, президент Украины поделился, что важное содержание переговоров - нужен справедливый и долговременный мир.

