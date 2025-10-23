Специалист советует не игнорировать обращения близких людей.

Телефон давно перестал быть лишь средством связи, превратившись в наш календарь, новостную ленту, камеру, социальную жизнь и даже зеркало настроения.

Об этом для Psychology Today пишет лицензированный семейный терапевт Джоди Эйр. Большинство людей проверяют телефон уже в первые минуты после пробуждения и держат рядом даже во время сна. Мы касаемся экрана сотни раз в день - чаще, чем касаемся друг друга.

Но вместе с этим изменилось и наше представление об общении. Когда близкий человек присылает сообщение, мы редко имеем общее понимание, как быстро надо ответить. Написать "Привет" или "Как ты?" - это жест заботы, а не требование мгновенной реакции, но даже если мы не ждем ответа сразу, его отсутствие со временем вызывает тревогу. Особенно, когда в сообщении говорится о чем-то, что требует внимания.

Эйр отмечает, что люди склонны искать смысл в тишине. Когда мы видим, что сообщение прочитано, но ответ не приходит, мозг начинает создавать сценарии такого поведения. Это легко воспринимается как форма отторжения. По словам автора, это естественная реакция нервной системы, ведь эмоциональное общение состоит не только из обмена словами, но и из подтверждения связи между людьми.

Даже если вы не готовы к разговору или не знаете, что сказать, стоит коротко признать факт получения сообщения. Только простое: "Я прочитал это сообщение и подумаю о нем, чтобы мы могли двигаться дальше, когда у нас будет возможность поговорить лично" может снять напряжение и сохранить доверие.

Молчание в ответ на эмоциональное обращение часто ранит больше, чем неудачное слово. Когда мы соглашаемся, что отсутствие ответа - это тоже ответ, мы признаем его силу и влияние. А когда вместо молчания выбираем даже минимальное признание, то укрепляем связь и помогаем другому человеку почувствовать безопасность.

