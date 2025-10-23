Певица говорит, что признает свою ошибку.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер попала в скандал из-за кадров с книгой на русском языке.

В среду, 22 октября, девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте, что получила новые книги - "Цветы для Элджернона" американского писателя Дэниеля Киза и "Скорбь Сатаны" британской писательницы Марии Корелли. В сети возмутились выбором книг и предположили, что книга Киза может быть "пиратской" версией книги от украинского издательства КСД, а роман Корелли - от российского издательства АСТ. Вскоре Тринчер удалила свое сообщение.

Сегодня певица записала в Stories видео, в котором объяснила эту ситуацию. По ее словам, она всегда отправляет список книжных хотелок ассистенту, который и покупает эти книги. Тринчер уверяет, что важным условием является выбор исключительно украинских книг:

Видео дня

"Вчера забрала с почты две книги. После обстрелов, уставшая. Показала вам, что у меня есть две новые книги. Я даже клянусь, что не обратила внимание, что она написана на русском языке. Но хочу заметить, что она продается в Украине, на украинском сайте. Она оплачивалась на украинский ФЛП. Издательство литовское, происхождение этой книги - литовское".

Блогерша отметила, что признает ошибку и искренне сожалеет об этом. Кроме того, она сразу заказала "Скорбь Сатаны" в украинском издательстве. "Читайте на украинском и все будет хорошо, обнимаю вас", - добавила девушка.

Напомним, ранее Анна Тринчер столкнулась с критикой в сети из-за своих слов о любви к контенту бедных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: