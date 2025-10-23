Звезда считает, что болезнь вызвал стресс.

Американская телезвезда Ким Кардашьян призналась, что врачи обнаружили у нее аневризму головного мозга - опасное расширение сосуда, которое может привести к кровоизлиянию.

Как передает Express, об этом она впервые рассказала в премьерном эпизоде седьмого сезона реалити-шоу "The Kardashians". По словам 45-летней Ким, медики заметили небольшую аневризму во время МРТ. Звезда считает, что ее состояние стало следствием сильного стресса после развода с рэпером Канье Уэстом:

"Врачи сказали, что это могло быть вызвано стрессом".

В шоу также показали, как Кардашьян проходит обследование, а на экране появляются снимки ее мозга. Впоследствии она поделилась, что неделя после установления диагноза была самой тяжелой в ее жизни.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст были одной из самых известных пар мирового шоу-бизнеса. Их отношения начались в 2012 году, когда Ким уже была известной телевизионной звездой, а Канье - культовым рэпером и продюсером.

В мае 2014 года они поженились, впоследствии у супругов родилось четверо детей. Первые годы брака казались сказочными, однако со временем в отношениях начали появляться трещины.

Канье Уэст все чаще попадал в скандалы из-за своих публичных высказываний, политических заявлений и проблем с психическим здоровьем. Ким неоднократно признавалась, что пыталась поддерживать мужа, но жизнь с ним становилась все сложнее. В 2021 году Ким подала на развод после семи лет брака, ссылаясь на непримиримые разногласия.

