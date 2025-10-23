По словам журналистов, закупка Испанией американского оружия может способствовать ослаблению напряженности между страной и США.

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом решило присоединиться к программе НАТО Priority Ukraine Requirements List (Purl), которая направлена на покупку американского оружия для Украины. Об этом сообщили источники в правительстве Испании газете El Pais, цитирует il Fatto Quotidiano.

Известно, что Мадрид планирует выделить около 200 млн евро, однако официальная сумма еще неизвестна.

"Соглашение дополняет пакт, подписанный в мае 2024 года между Санчесом и Зеленским, который уже предусматривает ежегодные поставки испанского оружия на сумму 1 миллиард евро. Новостью является то, что теперь Испания будет финансировать прямые закупки в Вашингтоне, что вызвало беспокойство в таких странах, как Франция. Мадрид является единственной столицей, которая отказалась от американского диктата относительно 5% ВВП, выделяемых на расходы на оборону", - пояснили в издании.

Журналисты считают, что закупка Испанией американского оружия может способствовать ослаблению напряженности между страной и США. Известно, что президент Дональд Трамп неоднократно угрожал Испании репрессиями за отказ увеличить военные расходы.

Отмечается, что крайнее предупреждение прозвучало во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Тогда Трамп обвинил Мадрид в "некомандной игре". Также американский лидер подчеркнул, что генсек НАТО "должен поговорить с Испанией", а также он заверил, что увеличение испанских обязательств является задачей, которую Рютте "может легко решить".

"Программа Purl, начатая в августе, является европейским ответом на изменение курса Дональда Трампа, который прекратил поставки оружия, ранее гарантированные Джо Байденом. Не имея возможности покрыть расходы, Киев теперь получит американское оружие, в частности системы Patriot и ракеты Himars, оплаченные союзными странами, такими как Германия, Нидерланды, Канада, Дания, Норвегия и Швеция, на общую сумму около двух миллиардов долларов" - напомнили в il Fatto Quotidiano.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна может использовать российские активы, чтобы оплатить истребители Gripen для Украины. Он отметил, что такая сделка возможна, а также есть несколько других вариантов.

Отмечается, что один такой истребитель стоит около 85 млн долларов, а заказ на 100 самолетов будет стоить 8,5 млрд долларов.

В то же время чехи объявили сбор на ракету "Фламинго" для ВСУ. Сейчас из необходимых почти 600 тысяч долларов пока собрали менее 60 тысяч долларов. По словам волонтеров, производитель ракет "Фламинго" согласился позволить им провести сбор средств для одной из них, и ее назовут DANA 1 - в честь многолетней руководительницы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

"Если что-то и может повлиять на ход войны, то это крылатые ракеты украинского производства, известные как "Фламинго". Они имеют дальность полета до 3000 километров, скорость 900 км/ч и вес боеголовки до 1150 килограммов", - заверили они.

