По его словам, Украина била исключительно оружием собственного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина никогда не применяла американское дальнобойное вооружение с целью поражения целей в глубоком тылу территории России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, глава государства прокомментировал утверждение издания The Wall Street Journal о том, что США якобы сняли ограничения на применение дальнобойного оружия по целям на территории России.

"Я не уверен, что я сейчас открою что-то новое. Есть у нас четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. И именно мы задействуем дальнобойные возможности украинского производства от 150 км до 3 тысяч км. Это наши новейшие возможности", - отметил Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, возникает вопрос о том, как получить дополнительное финансирование для того, чтобы массово производить украинские имеющиеся дальнобойные возможности. Зеленский подчеркнул:

"Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно американское оружие по очень важным целям на территории России. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации. И поэтому, Крым и восток - это Украина. И мы не можем говорить об использовании того или иного оружия не только украинского производства по территории Крыма, словно это по территории России. Нет, это по временно оккупированной территории".

Информация о разрешении бить по РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября издание The Wall Street Journal распространило информацию, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничения на применение Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками, с целью поражения объектов на территории России. В то же время, Трамп назвал эту информацию фальшивой. По его словам, США не имеют никакого отношения к тем средствам, которые использует Украина.

