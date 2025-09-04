Танк имеет пулеметный модуль, который может выступать противодронным средством.

Среди новинок, которые Китай показал на параде 3 сентября в Пекине, были новые образцы бронетехники, в частности, танк нового поколения. На него обратили внимание специалисты Defense Express.

Танк получил индекс Type-100 - по крайней мере пока он является общим для него и новой машины поддержки.

Речь идет о среднем танке, масса которого по оценкам составляет 35-40 тонн. Это значительно меньше массы западных основных боевых танков. Снизить массу удалось за счет отказа от привычной пушки калибром 125 мм и установки 105-мм пушки.

Машина получила безэкипажную башню, благодаря чему экипаж удалось сократить до двух человек.

Очевидно, танк не может похвастаться высоким уровнем бронезащиты, но этот недостаток в определенной степени компенсирует комплекс активной защиты, который должен уничтожать угрозы на подлете. Также танк имеет пулеметный модуль, который может выступать противодронным средством.

По мнению некоторых зарубежных специалистов, Type-100 сможет эффективно противодействовать угрозе со стороны дронов. Впрочем, только его реальное боевое применение покажет, действительно ли это так.

Еще одним интересным элементом стали очки с дополненной реальностью, которые в теории позволят видеть "через" броню боевых машин за счет камер. Такое устройство имеют как экипажи средних танков, так и экипажи машин поддержки.

Новые китайские разработки

Ранее УНИАН сообщил, что на параде Китай показал новую межконтинентальную ракету DF-61.

Как можно видеть, для нее использовали восьмиколесную мобильную платформу. Кроме нее были представлены и другие современные ракетные комплексы, в частности, воздушного базирования.

По мнению ряда специалистов, парад в Пекине показал, что США проигрывают Китаю гонку вооружений.

Они отмечают, что лишь часть из продемонстрированных в Пекине дронов являются "копиями" решений США, тогда как другие выступают самостоятельными наработками в этой сфере. Причем аналогов на сегодня Запад не имеет.

