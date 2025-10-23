По словам специалистов, ежедневное мытье может привести к проблемам с видом автомобиля.

Для владельца авто нет ничего приятнее, чем посмотреть на свой автомобиль после мойки, однако у многих возникает вопрос, может ли частое мытье машины повредить ее. Поэтому издание Jalopnik выяснило, стоит ли мыть автомобиль ежедневно.

Эксперты не рекомендуют мыть автомобиль ежедневно, ведь, по их мнению, это может привести к выцветанию краски из-за того, что защитный воск смывается.

"Вы также рискуете поцарапать автомобиль - или, что хуже, снять краску - если используете неправильные методы мытья, такие как абразивные тряпки или шланг высокого давления. Жесткая вода также может оставить на поверхности пятна, которые со временем могут ухудшить качество или потускнеть краску вашего автомобиля", - объясняют в материале.

Также некоторые эксперты по уходу за автомобилями уверяют, что ежедневное мытье может привести к появлению круговых следов, устранение которых может быть дорогим, ведь краску автомобиля придется полировать и шлифовать, чтобы вернуть ей прежний блеск.

"Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел чистым и новым, попробуйте парковать его в гараже или использовать чехол для автомобиля. Избегайте парковки под деревьями, поскольку древесный сок или птичий помет могут повредить краску вашего автомобиля. Также рассмотрите возможность нанесения керамического покрытия, которое поможет сохранить блеск вашего автомобиля, защищая краску от грязи и загрязнений", - посоветовали специалисты.

Как часто нужно мыть машину по рекомендациям экспертов?

Большинство специалистов по уходу за автомобилями советуют мыть его каждые две недели, а если он используется нечасто и стоит в гараже, тогда каждые две-три недели.

"Но количество мытья, необходимое для вашего автомобиля, также зависит от условий вождения. Если вы живете в запыленной местности или где-то, где часто идут дожди, вам придется мыть автомобиль чаще. А летом важно мыть автомобиль, если на нем есть птичий помет, листья или древесный сок, поскольку жара может запечь их в краске. Избегайте мытья автомобиля под прямыми солнечными лучами, поскольку вода может слишком быстро высыхать и оставлять пятна на краске", - подчеркнули в Jalopnik.

В то же время зимой автомобиль может не выглядеть грязным, но дорожная соль может прилипать к ходовой части, в результате чего появляется коррозия, которая может быть серьезной угрозой. Поэтому в это время эксперты советуют мыть автомобиль раз в месяц.

"Следует помнить, что вы рискуете повредить краску, если пользуетесь автоматической автомойкой или обычным моющим средством для посуды для мытья автомобиля. Специалисты по уходу за автомобилями рекомендуют использовать автомобильный шампунь со сбалансированным pH и бескислотные моющие средства для удаления грязи с колёс", - добавляют в материале.

