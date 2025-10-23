УНИАН делится впечатлениями о драме по одноименному бестселлеру украинского писателя Андрея Куркова.

23 октября 2025 года в прокат наконец выходит камерная украинская драма "Серые пчелы" (Grey Bees), которая еще год назад громко заявила о себе на международных кинофестивалях. Почему эту ленту действительно стоит посмотреть на больших экранах, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма происходят в январе 2022 года в небольшом селе где-то на Донбассе, в серой зоне АТО. Оно уже наполовину разрушено из-за постоянных обстрелов, там нет электричества, но до сих пор в нем до сих пор живут двое немолодых мужчин – Сергей и Пашка. Они всю жизнь прожили и проработали на этих землях и до последнего не хотят их оставлять. А главное – они стараются изо всех сил избегать мыслей о приближении неизбежной войны, создавая там собственный островок мира и спокойствия.

Они – абсолютно разные: Сергей считает себя украинцем, тогда как Пашка пытается усидеть на двух стульях, поглядывая на восток. Их никогда нельзя было назвать друзьями, ведь с детства между ними возникали споры. Но сейчас, несмотря на совершенно разные взгляды, они, кажется, единственное, что осталось друг у друга. И они все еще ходят друг к другу в гости, продолжая при этом ворчать, а иногда даже неохотно помогают друг другу в бытовых делах.

Но однажды в деревне появляется российский снайпер, так что ситуация все больше нагнетается – и рано или поздно обоим мужчинам придется сделать сложный выбор.

Актеры и персонажи

Фактически "Серые пчелы" – это фильм двух актеров, которые блестяще справились со своими ролями. Рассудительного и строгого Сергея сыграл Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Домой", "Я работаю на кладбище", "Мирный-21", сериал "Поймать Кайдаша"), а образ хитроватого Пашки воплотил Владимир Ямненко ("Снег", "Дикое поле", телешоу "Золотой гусь").

Диалоги между их персонажами – это настоящее наслаждение. Они едкие, меткие и не лишены юмора, поэтому несмотря на то, что фильм на очень тяжелую тему, смотреть его легче, чем тот же "Клондайк".

Еще один важный для сюжета персонаж – украинский военный Петро, который приходит к Сергею. Именно диалоги с ним играют решающую роль в финальных решениях главного героя.

Литературная основа для фильма

Фильм является экранизацией бестселлера украинского писателя Андрея Куркова, который в свое время вошел в шорт-лист "Книги года BBC-2018", а позже перевод романа попал в список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker.

Впрочем, фильм не является полноценной экранизацией романа – режиссер и сценарист Дмитрий Моисеев ("Такие красивые люди", "Время хризантем") скорее взял за основу основных персонажей и некоторые сюжетные линии, тогда как другую половину додумал самостоятельно.

"После путешествия по Донбассу персонажи и диалоги несколько изменились. Общаясь с жителями сел, близких в то время (конец 2021 года) к линии разграничения, я понял насколько для людей является весомым понятие "дом". С учетом обстоятельств войны и отсутствия привычного быта, каждая маленькая вещь в "серой зоне" приобретает большую ценность. Главный вопрос был в том, чтобы не оценивать персонажей, а понимать их: что дает им радость или грусть, что привело их в ту точку, о которой мы повествуем, какие их надежды и страхи, что в этом замершем времени дает им ощущение того, что они действительно живы", – рассказывал ранее Моисеев.

Создание фильма

Фильм начали снимать за неделю до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 18 февраля 2022 года в селе Волчеяровка под Северодонецком в Луганской области. Режиссер хотел максимальной реалистичности, чтобы приблизить съемки к "серой зоне" настолько, насколько возможно. Впрочем, через несколько дней после старта съемок команда проекта была вынуждена покинуть эту территорию.

Из-за полномасштабной войны работу над фильмом пришлось прекратить – съемки были возобновлены лишь летом 2022 года под Киевом.

Кроме Дмитрия Моисеева над фильмом работали продюсер Иванна Дядюра ("Киборги"), художник-постановщик Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут") и звукорежиссер Артем Мостовой (художественный руководитель номинированной на "Эмми" студии KWA Production). Отдельно хочется выделить работу оператора Вадима Илькова ("Вулкан", "Мариуполис"), который сейчас служит в рядах сил ПВО на юге Украины – игра цветов, внимание к деталям и общие планы прекрасно передали те эмоции, которые бушевали в сердцах главных героев.

Реакция на фильм

Фильм довольно долго шел к украинскому зрителю. Мировая премьера "Серых пчел" состоялась еще в феврале 2024 года на престижном кинофестивале в Роттердаме (Нидерланды), а впоследствии картину показали на главных украинских фестивалях, где он был отмечен главными наградами. В частности, на Одесском кинофестивале он получил "Золотого Дюка" как лучший украинский полнометражный игровой фильм, а на "Молодости" – специальную награду жюри. Кроме того, ленту признали лучшим фильмом по версии премии кинокритиков "Киноколо-2024", а Виктора Жданова – лучшим актером.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Серые пчелы" – это тот случай в украинском кино, когда его не стыдно порекомендовать посмотреть в кинотеатрах. Эта лента – о важных вещах и сложных моральных дилеммах, которая держит зрителя в напряжении до самого конца, по мере того как к селу приближается большая война, и одновременно заставляет сопереживать героям. А еще лента пытается понять позиции украинцев из разных частей страны, впрочем, без возложения вины только на кого-то одного за то, что произошло.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов октября 2025 года.