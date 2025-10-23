Это довольно опасная ситуация, ведь она серьезно усложняет эксплуатацию бронетехники и может привести к поломкам или проблемам с экипажем.

Южная Корея имеет значительные проблемы с охлаждением своих танков K1, где температура внутри летом может достигать 50 градусов, буквально "поджаривая" экипаж. Как отмечает военный портал Defense Express, все это происходит на фоне того, как преемник этого танка - K2 расходится на экспорт.

Аналитики отмечают, что все это можно было бы исправить путем установки новой системы кондиционирования, что позволило бы снизить температуру до 22 градусов. Такое решение было запланировано в рамках модернизации K1E1.

Впрочем, против таких улучшений выступили в Министерстве экономики и финансов Южной Кореи, где отклонили соответствующий проект бюджета. Отмечается, что это типичное поведение ведомства, где приоритетом считают передовые проекты, а не модернизацию имеющихся сил.

Видео дня

"Это довольно опасная ситуация, потому что она серьезно усложняет эксплуатацию бронетехники, может привести к поломкам или проблемам с экипажем. В результате может быть снижена общая боеспособность армейских подразделений", - объясняют аналитики.

Они также отмечают, что война России против Украины продемонстрировала важность беспилотников и передовых технологий на поле боя. Они могут дать преимущество над старыми привычными средствами ведения войны.

В Defense Express также подчеркивают, что не стоит забывать, что танки, бронетехника и артиллерия продолжают использоваться на фронте и несмотря на все проблемы способны достигать эффективных результатов. "То есть средства дополняют друг друга при выполнении боевых задач", - отмечает издание.

Так, сейчас Южная Корея имеет тысячу танков K1, которые являются производными от M1 Abrams и модернизируются сейчас до стандарта K1E1, а также 450 K1A1, которые прошли модернизацию до стандарта K1A2.

В то же время современных K2 есть только 260 штук, хотя они и выпускаются по 120 единиц в год, которые фактически идут на нужды экспорта.

"Учитывая такую ситуацию и дальнейшую работу над новыми модернизациями, такими как K1E2 и беспилотным вариантом, то очень нелогично оставлять проблему с охлаждением нерешенной. Какими бы ни были преимущества передовых технологий, они не решают всех вопросов", - отмечают аналитики.

Другие новости вооружений

Как сообщал УНИАН, ранее в Defense Express рассказали, что Россия отправила на фронт новый тактический транспортер "Пластун-ТТ", который создали на замену китайским вездеходам.

Эта машина является гибридом "Нивы" и "Газели". По словам руководителя компании, которая ее разработала, этот транспортер якобы менее заметен для дронов, способен перевозить большие грузы, чем багги, и изготовлен исключительно из российских комплектующих.

Вас также могут заинтересовать новости: