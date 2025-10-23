По словам министра финансов США, введенные санкции являются одними из крупнейших против России.

Президент США Дональд Трамп вводит первые ограничительные меры против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

Бессент отметил, что Трамп - президент мира и он уже заключил мирные, торговые и налоговые соглашения. Также, по словам министра финансов, если бы между Украиной и Россией было заключено мирное соглашение при содействии президента США, это был бы девятый мировой конфликт, который он бы решил.

Однако, как отметил Бессент, российский диктатор отказался садиться за стол переговоров с Украиной, как на то надеялся Трамп и администрация США. Поэтому Трамп впервые с того момента, как во второй раз стал президентом США пошел на введение санкций против России.

"Президент Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись. Были переговоры на Аляске. Президент Трамп ушел, когда понял, что дела не движутся вперед. Были кулуарные разговоры, но президент разочарован состоянием переговоров", - добавил он.

По словам министра финансов США, введенные санкции против России являются одними из крупнейших ограничительных мер против страны-агрессора.

Санкции США против нефтяных гигантов РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что как свидетельствуют данные Investing, акции российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" на утренней торговой сессии 23 октября стремительно падают после того, как США против них ввели санкции. Акции нефтяных гигантов находятся в "красной зоне". Тоже самое происходит и с акциями "Газпром", банк ВТБ и Сбербанк. Держателям ценных бумаг "Лукойла" и "Роснефти" советуют их активно продавать.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует решение США о введении санкций против российских нефтегазовых компаний-гигантов. Также он отреагировал и на принятие 19-го пакета санкций ЕС. По мнению Зеленского, это является важным сигналом и для России, и для других стран мира. Он добавил, что следует давить, в том числе и на теневой флот, пока Путин не остановит войну против Украины.

