Льготный режим предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины при импорте электротранспорта.

В случае завершения действия налоговых льгот в Украине произойдет стремительный рост цен на электрические автомобили.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор компании Luaz Motors Вадим Игнатов.

"Начисление НДС приведет к подорожанию электромобилей на 20% для физических лиц. Если электромобиль покупает юридическое лицо, подорожание не будет существенным", - считает Игнатов.

Напомним, ранее специалисты Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров прогнозировали подорожание электрокаров в случае завершения действия льгот примерно на 30%, если речь идет об электромобилях из Китая, и на 20%, если говорить о европейских авто. Это связывают с тем, что на европейские автомобили таможенная ставка фактически нулевая, а на китайские - составляет около 10%.

По словам Игнатова, рост цен может обвалить отечественный рынок электромобилей:

Согласно нашим расчетам, это приведет к падению рынка минимум примерно на 30-50%. Восстановление к предыдущим продажам можно ожидать к 2030 году.

В то же время, некоторые эксперты убеждены, что отмена льгот на электромобили необходима для наполнения бюджета, особенно в условиях продолжающейся войны.

Так, по мнению топливного эксперта Сергея Куюна, наличие преференций только в этом году приведет к недополучению 30 млрд грн.

По его подсчетам, каждому покупателю электромобиля стоимостью 1 млн грн государство "прощает" 420 тыс. гривень. К тому же, дотации государства на электричество для электромобилей в целом составляют 2 млрд грн, а потери от акцизов на топливо - 5 млрд грн. Все это эксперт считает недопустимым в условиях полномасштабной войны.

Напомним, сейчас в Украине при импорте электрокаров не взимают НДС (20%) и ввозную пошлину (10%). Единственный обязательный платеж - акциз, который составляет один евро за каждый киловатт-час емкости батареи. Обычно его сумма не превышает 100 евро.

Налоговые льготы для ввоза электромобилей начали действовать в 2018-м. Сначала их вводили на один год, но потом они неоднократно продлевали. Нынешние действуют до конца этого года.

Льготы на электрокары - последние новости

Недавно СМИ сообщили, что Верховная Рада поддержала правку нардепа Дмитрия Разумкова к проекту государственного бюджета-2026 в первом чтении, которая предусматривает продление налоговых льгот на импорт электромобилей до 1 января 2027 года. Впрочем, ситуация оказалась сложнее, ведь решение не окончательное.

Как отметил народный депутат Даниил Гетманцев, льгота на электромобили не будет продлена на следующий год.

Отметим, что льготы на электрокары привели к росту их популярности - в сентябре самыми популярными на отечественном рынке новых машин впервые стали полностью электрические автомобили. Бензиновые автомобили оказались лишь на второй позиции.

